Путин: удары западным оружием по РФ означают прямое вовлечение Запада в конфликт

Есть иностранные специалисты, которые закладывают полетное задание для ракет, подчеркнул президент России

АСТАНА, 28 ноября. /ТАСС/. Удары западным оружием по России означают прямое вовлечение Запада в конфликт на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

"Есть ли риски при ударах по российской территории, я об этом тоже говорил многократно. Конечно есть, потому что это означает вовлечение западных стран, прямое вовлечение в вооруженный конфликт", - сказал Путин.

Президент напомнил о том, что есть иностранные специалисты, которые полетное задание закладывают, сами себе передают информацию и сами себе согласовывают нанесение ударов по объектам на территории РФ. "Конечно есть [риски]. Сегодня они получили ответ", - заявил Путин.

По его словам, российские военные в течение двух суток наносили ответные удары. "А сегодня было достаточно комплексно: 90 ракет было использовано в ударе и 100 беспилотных летательных аппаратов. Поражено было 17 объектов на территории Украины, разных - и военных, и военно-промышленных, и объектов обеспечения, которые работают на вооруженные силы и на промышленные оборонные предприятия", - рассказал президент.