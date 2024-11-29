ВМС Нидерландов списали предназначенный для передачи Украине тральщик класса "Алкмаар"

Тральщик-искатель мин М 861 Urk типа Alkmaar (проекта Tripartite) ВМС Нидерландов, снимок 12.04.2013. Корабль был выведен из боевого состава в июне 2022 года.

ЦАМТО, 28 ноября. Минобороны Нидерландов 25 ноября объявило о состоявшейся на военно-морской базе Ден-Хелдер церемонии снятия с вооружения ВМС страны минного тральщика (M857) "Маккум" класса "Алкмаар".

Тральщик состоял на вооружении ВМС Нидерландов около 40 лет. Причиной списания стала реализация программы модернизации надводного флота. В конечном итоге все корабли класса "Алкмаар" ВМС Нидерландов будут заменены шестью новыми тральщиками, которые строятся в рамках совместной бельгийско-голландской программы rMCM.

Снятый с вооружения корабль будет передан в качестве военной помощи Украине. Власти Нидерландов пообещали передать ВСУ два построенных в 1980-е гг. корабля класса "Алкмаар". Первый тральщик, (M863) "Влаардинген", был снят с вооружения 27 марта 2024 года. Пока неизвестно, когда будет осуществлена передача кораблей Украине.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2019 года консорциуму Belgium Naval & Robotics (сформирован компаниями Naval Group и ECA Robotics) по результатам тендера был присужден контракт на поставку 12 новых систем противоминной борьбы на базе минных тральщиков для ВМС Бельгии и Нидерландов. Церемония заключения соглашения состоялась в июле 2019 года. По его условиям, каждая из двух стран закупает шесть кораблей, оснащенных соответствующими системами противоминной обороны. Стоимость 10-летнего контракта на поставку и техническое обслуживание систем оценивается в 2,2 млрд. евро.

Строительство 12 кораблей будет осуществлять в Конкарно и Ланестере сформированное Naval Group и Piriou совместное предприятие Kership. ECA Group в качестве субподрядчика отвечает за систему беспилотных аппаратов (с октября 2022 года ECA Group выступает совместно с компанией iXblue под брендом Exail Robotics).

Первоначально предполагалось, что ВМС Нидерландов получат головной корабль, (M840) "Флиссинген", в июне 2025 года, но по различным причинам поставка была перенесена на срок от пяти до шести месяцев.

Новые тральщики заменят 5 минно-тральных кораблей класса "Трипартит" ВМС Бельгии, а также корабль обеспечения "Годетия" и 6 минно-тральных кораблей класса "Трипартит" ("Алкмаар") ВМС Нидерландов.