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РИА Новости

"На милость России". В Европе пришли в ужас от шага Трампа по Украине

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Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.
Источник изображения: © AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

Bloomberg: Европа не сможет заменить США в военной помощи Украине

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Страны Европы, что бы они ни делали, не смогут в ближайшее время заменить США, которые сейчас являются крупнейшим военным спонсором Киева, передает Bloomberg со ссылкой на экспертов.

"В преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом европейские правительства готовятся к наихудшему сценарию: вскоре им придется не только защищать себя, но и поддерживать сопротивление Украины России без американских союзников. Об этом также сигнализирует выбор Трампом в качестве специального посланника по Украине и России отставного генерала Кита Келлога, который выступал за прекращение военной помощи Киеву", — говорится в публикации.

Без американского оружия "Киев останется на милость России", приводит Bloomberg слова заместителя министра иностранных дел Польши Марека Правды.

Как отмечает Bloomberg, объем военных расходов в странах Европы пока не позволяет им взять на себя ту роль, которую играют в украинском конфликте США.

"Соотношение выпускаемых противниками артиллерийских снарядов составляет два к одному в пользу России, так что союзники Киева вынуждены прочесывать все существующие в мире запасы, чтобы сохранить поток поставок", — отмечает издание.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за сутки. Постпред России в ООН Василий Небензя отмечал, что это невозможно. Критикуя своего преемника в Белом доме Джо Байдена, Трамп не раз говорил, что никогда бы не допустил конфликта на Украине.

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