Войти
РИА Новости

Путин: модификации "Искандера" являются аналогами трех модификаций ATACMS

227
0
0
Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны России

Путин: модификации "Искандера" являются аналогами всех трех модификаций ATACMS

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Модификации ракетной системы "Искандер" являются российскими аналогами всех трех модификаций ракет ATACMS, заявил президент России Владимир Путин.

"Российский аналог всех трех модификаций ATACMS - это российская ракетная система "Искандер" и ее различные модификации. Массовое участие в тротиловом эквиваленте примерно одинаковое, дальность у "Искандера" больше", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Инфографика

Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Искандер
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 06:34
  • 2
Загадочный китайский «мини-авианосец» отправился в плавание
  • 29.11 05:15
  • 6036
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.11 14:46
  • 2
Индия планирует направить космическую станцию для изучения Марса
  • 28.11 13:12
  • 1
«Трудности с самого начала службы»: британский обозреватель рассуждает о необходимости консервации одного из авианосцев страны
  • 28.11 13:09
  • 1
Российские ученые разработали полимер для укрепления арктических дорог
  • 28.11 13:07
  • 1
В США раскрыли последствия удара «Орешника»
  • 28.11 05:18
  • 1
Медведев: Наша ракета изменит ход военной операции на Украине
  • 28.11 01:11
  • 1
В британском парламенте призвали Стармера прекратить эскалацию на Украине
  • 28.11 00:28
  • 0
Ответ на "Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk"
  • 27.11 23:58
  • 1
Китай испытал на орбите надувной модуль
  • 27.11 22:55
  • 1
Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk
  • 27.11 22:48
  • 5
Чемезов вновь предупредил о рисках остановки экспорта: кредиты при текущих ставках чреваты будущим банкротством
  • 27.11 22:44
  • 1
Уволенный Анашкин возглавил академию Фрунзе. О каких еще перестановках в МО стало известно
  • 27.11 21:34
  • 3
Медведев заявил, что новые вооружения на СВО изменили каноны войны
  • 27.11 21:33
  • 1
Семнадцать мгновений Ростеха