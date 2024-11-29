Путин: модификации "Искандера" являются аналогами трех модификаций ATACMS

Путин: модификации "Искандера" являются аналогами всех трех модификаций ATACMS

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Модификации ракетной системы "Искандер" являются российскими аналогами всех трех модификаций ракет ATACMS, заявил президент России Владимир Путин.

"Российский аналог всех трех модификаций ATACMS - это российская ракетная система "Искандер" и ее различные модификации. Массовое участие в тротиловом эквиваленте примерно одинаковое, дальность у "Искандера" больше", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

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Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.