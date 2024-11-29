Войти
ТАСС

Путин: мощь "Орешника" при массированном ударе сопоставима с ядерным оружием

224
0
0
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент РФ отметил, что проведенные 21 ноября испытания подтвердили, что "Орешник" является высокоточным оружием

АСТАНА, 28 ноября. /ТАСС/. Массированное применение новейшей российской гиперзвуковой ракетной системы "Орешник" повлечет мощь удара, сопоставимую с применением ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе.

"По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного, группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких ракет, гроздью в одном ударе, его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия. Хотя оружием массового поражения "Орешник", конечно же, не является", - сказал глава российского государства.

Путин особо подчеркнул, что проведенные 21 ноября испытания подтвердили, что "Орешник" является высокоточным оружием. "Самое главное, здесь нет никакого ядерного заряда, а значит, и ядерного заражения после его применения", - акцентировал внимание российский лидер. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 06:34
  • 2
Загадочный китайский «мини-авианосец» отправился в плавание
  • 29.11 05:15
  • 6036
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.11 14:46
  • 2
Индия планирует направить космическую станцию для изучения Марса
  • 28.11 13:12
  • 1
«Трудности с самого начала службы»: британский обозреватель рассуждает о необходимости консервации одного из авианосцев страны
  • 28.11 13:09
  • 1
Российские ученые разработали полимер для укрепления арктических дорог
  • 28.11 13:07
  • 1
В США раскрыли последствия удара «Орешника»
  • 28.11 05:18
  • 1
Медведев: Наша ракета изменит ход военной операции на Украине
  • 28.11 01:11
  • 1
В британском парламенте призвали Стармера прекратить эскалацию на Украине
  • 28.11 00:28
  • 0
Ответ на "Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk"
  • 27.11 23:58
  • 1
Китай испытал на орбите надувной модуль
  • 27.11 22:55
  • 1
Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk
  • 27.11 22:48
  • 5
Чемезов вновь предупредил о рисках остановки экспорта: кредиты при текущих ставках чреваты будущим банкротством
  • 27.11 22:44
  • 1
Уволенный Анашкин возглавил академию Фрунзе. О каких еще перестановках в МО стало известно
  • 27.11 21:34
  • 3
Медведев заявил, что новые вооружения на СВО изменили каноны войны
  • 27.11 21:33
  • 1
Семнадцать мгновений Ростеха