Путин: мощь "Орешника" при массированном ударе сопоставима с ядерным оружием

Президент РФ отметил, что проведенные 21 ноября испытания подтвердили, что "Орешник" является высокоточным оружием

АСТАНА, 28 ноября. /ТАСС/. Массированное применение новейшей российской гиперзвуковой ракетной системы "Орешник" повлечет мощь удара, сопоставимую с применением ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе.

"По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного, группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких ракет, гроздью в одном ударе, его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия. Хотя оружием массового поражения "Орешник", конечно же, не является", - сказал глава российского государства.

Путин особо подчеркнул, что проведенные 21 ноября испытания подтвердили, что "Орешник" является высокоточным оружием. "Самое главное, здесь нет никакого ядерного заряда, а значит, и ядерного заражения после его применения", - акцентировал внимание российский лидер.