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ТАСС

"Луну-26" планируют запустить в сентябре 2027 года

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АМС «Луна-25» готовится к старту в НПО имени Лавочкина, июнь 2022 года
АМС «Луна-25» готовится к старту в НПО имени Лавочкина, июнь 2022 года.
Источник изображения: «Роскосмос»

Как отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров, работы по этому проекту ведутся по графику

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Орбитальный аппарат "Луна-26" планируется к запуску в сентябре 2027 года, сообщил генеральный директор Научно-производственного объединения (НПО) им. С. А. Лавочкина Дмитрий Яременко.

"Запуск "Луны-26" запланирован на сентябрь 2027 года с резервной датой в октябре 2027 года", - сказал он в интервью порталу Pro Космос.

"Луна-26" - перспективный космический аппарат, предназначенный для дистанционных исследований поверхности естественного спутника Земли. Планируется, что, находясь на полярной окололунной орбите, аппарат будет осуществлять картографирование минералогического состава поверхности спутника, картирование распределения водяного льда в его грунте, а также выполнять другие научные задачи. Помимо этого, аппарат сможет ретранслировать информацию с "Луны-27", которая будет находиться на поверхности спутника.

Как отмечал в интервью ТАСС первый вице-премьер Денис Мантуров, работы по проекту "Луна-26" ведутся по графику, исходя из базового сценария запуска космического аппарата в 2027 году. Научный руководитель первого этапа лунной программы, академик Российской академии наук Лев Зеленый сообщил в сентябрьском интервью ТАСС, что работы по созданию комплекса научной аппаратуры для автоматических станций "Луна-26" и "Луна-27" практически завершены. 

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Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Персоны
Мантуров Денис
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