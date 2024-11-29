Путин рассказал о планах по российскому вооружению

Путин: у России в ближайшее время могут появиться и другие вооружения

АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у России в ближайшем будущем могут появиться и другие вооружения.

"В нашем меню этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшем будущем могут появиться и другие продукты, как в таких случаях говорят, клиент безусловно будет доволен", - сказал Путин во время выступления на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.