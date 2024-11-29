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ТАСС

Венгрия выступила против попыток США и ЕС увеличить поставки вооружений Украине

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Флаг Венгрии
Флаг Венгрии.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш подтвердил, что Венгрия по-прежнему связывает надежды на урегулирование украинского конфликта с предстоящим возвращением в Белый дом Дональда Трампа

БУДАПЕШТ, 28 ноября. /ТАСС/. Венгрия выступает против попыток США и Евросоюза нарастить в ближайшие месяцы поставки вооружений на Украину. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, комментируя на встрече с журналистами сообщения о намерении уходящей администрации Джо Байдена увеличить военную помощь Киеву, а также планах руководства ЕС создать новый фонд для финансирования закупок оружия для украинской армии.

Представитель правительства подтвердил, что Венгрия по-прежнему связывает надежды на урегулирование украинского конфликта с предстоящим возвращением в Белый дом республиканца Дональда Трампа, который обещал заняться этой проблемой. "20 января новый президент США вступит в должность, но к тому времени, похоже, действующая демократическая администрация и часть руководства европейских стран хотят сделать все для того, чтобы увеличить риск эскалации конфликта", - отметил глава канцелярии премьера. Он подчеркнул, что "правительство Венгрии решительно выступает против того, чтобы в ближайшие полтора - два месяца кто-либо чинил препятствия мирной политике новой американской администрации, увеличивая поставки оружия" на Украину.

Гуйяш также сообщил, что Венгрия будет анализировать все предложения на этот счет, выдвигаемые в Европе. На протяжении 2024 года Будапешт блокирует выделение средств на закупки вооружений для Украины из Европейского фонда мира.

По словам главы канцелярии премьера, в среду правительство Венгрии обсудило на своем заседании ситуацию на Украине и "пришло к печальному выводу о том, что угроза эскалации войны сейчас велика как никогда". 

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