Конфликт на Украине продемонстрировал дефицит оружия на Западе (El Mundo, Испания)

El Mundo: конфликт на Украине продемонстрировал дефицит оружия на Западе

Запад обещал обеспечить Украину оружием и боеприпасами, но оказался не в состоянии исполнить свои обязательства, пишет El Mundo. Его промышленность просто не способна произвести достаточного количества оружия ни для этого, ни для будущих конфликтов.

Пабло Пардо

Беспилотники, ракеты ATACMS или F-16 не так важны в этом конфликте, как низкотехнологичное и, казалось бы, устаревшее оружие, например, гаубицы или мины. Здесь преимущество также за Путиным.

Конфликт на Украине снова в центре внимания, на этот раз из-за ракет. Американские ATACMS и британские Storm Shadow атаковали цели на территории России, Москва направила в ответ баллистическую ракету, не содержащую взрывчатых веществ, на украинский Днепропетровск.

Предостережения о грядущем ядерном апокалипсисе вновь звучат из уст союзников России. Например, со стороны американского миллиардера и сторонника Трампа Дэвида Сакса, родившегося в Южной Африке во времена апартеида. Во вторник Сакс в седьмой раз за последние полтора месяца заявил в сети X (бывший Twitter), что "мы стоим на пороге третьей мировой войны" по вине Украины и стран, которые ее поддерживают.

Однако Владимир Путин до сих пор не начал атомную войну. Причин этому может быть несколько, в том числе и то, что обстановка на фронте складывается удачно для России.

Беспилотники, ракеты ATACMS и Storm Shadow, истребители-бомбардировщики F-16, а также ожидаемый на Украине в следующем году самолет Mirage 2000 не так важны в этом конфликте, как низкотехнологичное оружие. Такое, казалось бы, устаревшее оружие, как гаубицы и мины, гораздо важнее, чем танки M-1 Abrams. Здесь преимущество также за Путиным. По оценкам The New York Times, в прошлом месяце Россия продвинулась в зоне конфликта дальше всего с июля 2022 года, когда Москва отказалась от взятия под контроль всей территории Украины и начала наступление в Донбассе.

Главным фактором, определяющим развитие российско-украинского конфликта, являются возможности России и ее союзников – Северной Кореи и Китая – с одной стороны, и Украины и ее союзников – с другой, в области мобилизации сил и производства артиллерии. Россия милитаризировала экономику, извлекла уроки из своих ошибок на первом этапе конфликта и медленно, но верно выигрывает окопную войну. В это время Запад, особенно Европа, с черепашьей скоростью наращивает свои мощности по производству артиллерии и не спешит с помощью Украине. Такая медлительность добавляет неопределенности в вероятный конфликт на Тайване, где возможно относительное равенство сил между Китаем и союзниками Тайваня – США, Японией, Австралией, Вьетнамом, Южной Кореей и, возможно, Европой – и где способность каждой стороны мобилизовать экономические ресурсы будет иметь ключевое значение.

Битва на Сомме с помощью GPS

"Конфликт на Украине — это сочетание Первой мировой войны и "Звездных войн"", — сказал в телефонном интервью Питер Флори, занимавший должность заместителя помощника генерального секретаря НАТО и помощника министра обороны США при президенте Джордже Буше-младшем. "Иногда этот конфликт напоминает битву на Сомме, но с GPS, обеспечивающей высокую точность артиллерии, с информацией, поступающей на поле боя через спутники Starlink, и с беспилотниками высокотехнологичного или кустарного производства", — добавил Флори, отметив необычное сочетание технологий в данном конфликте. Отсылка к битве на Сомме довольно пугающая, ведь в этом сражении Первой мировой войны погибли полмиллиона солдат, так и не сумев сдвинуть линию фронта. В "новой битве на Сомме" именно артиллерия является главным фактором.

Несмотря на то, что артиллерия России менее точная, чем украинская, а ее запасы на исходе, российские военные ежедневно запускают от 10 000 до 14 000 снарядов, тогда как Украина – всего около 2 000. Ситуация вряд ли изменится. "Украине в первую очередь нужна артиллерия. США не могут ей предоставить практически ничего, Европа тем более. Нельзя позволить украинцам воевать в соотношении один к семи", — заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, который наряду с Джозефом Наем из Гарварда является самым влиятельным аналитиком в области международных отношений за последние десятилетия.

По поводу плана ЕС по увеличению поставок боеприпасов на Украину, Миршаймер сказал, что это "слишком мало и слишком поздно". План сильно запоздал. Первоначально ЕС надеялся поставить Киеву миллион артиллерийских снарядов к марту. На прошлой неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что спустя восемь месяцев после этой даты было поставлено только 980 тысяч. Поставки из стран – членов ЕС также идут не лучшим образом. В феврале Чешская республика объявила, что поставит Украине в этом году 800 тысяч снарядов, закупленных в третьих странах. В октябре Прага признала, что закупила только 170 тысяч.

В общей сложности США поставили Украине три миллиона единиц артиллерийских боеприпасов, большинство из которых – это 155-миллиметровые снаряды. Европа отправила еще миллион снарядов. На сегодняшний день Украина получает большую часть боеприпасов благодаря собственному производству. Министр стратегической промышленности Украины Герман Сметанин заявил в этом месяце, что в начале конфликта снаряды вообще не выпускались, а сейчас их производится несколько миллионов в год.

Оборонная промышленность Европы

Трудности Запада в адаптации к военным потребностям Украины обусловлены конфликтами, в которые он был вовлечен за последние три десятилетия, и его собственной военной доктриной. Это ставит вопрос о реформе и расширении оборонной промышленности. Это необходимо для участия в новой холодной войне, которая уже началась с Китаем. Конфликт на Украине может быть только прелюдией к этой войне. Как сказал Наполеон, "дилетанты рассуждают о стратегии, а профессионалы говорят о логистике". Украинский конфликт продемонстрировал, что Запад должен позаботиться о логистике или, другими словами, о своей оборонной промышленности.

Это будет нелегко, поскольку придется преодолеть инерцию, накопившуюся за три десятилетия после того, как распад Советского Союза привел к сокращению национальных оборонных бюджетов, особенно в странах ЕС, где многие поверили в то, что войны остались в прошлом. Кроме того, успех военной доктрины США, основанной на тотальном превосходстве в воздухе, снизил значение сухопутных войск.

Во время военных действий в Косово в 1999 году НАТО удалось разгромить Сербию исключительно с помощью бомбардировок, в ходе которых альянс не понес боевых потерь. Пять лет спустя, во время вторжения в Ирак, по воспоминаниям тогдашнего вице-президента США Дика Чейни, американская армия прилагала все усилия, чтобы выматывать и преследовать вражеские силы, пока не прилетит авиация и не уничтожит их.

Это была беспрецедентная смена ролей в военной истории. Десять лет назад США даже не имели танков в Европе. Многие полагали, что танки остались только в музеях. К тому же почти все войны, в которых Запад участвовал в XXI веке, были конфликтами с партизанскими отрядами или группировками террористов. Роль артиллерии в таких войнах была в лучшем случае второстепенной. При этом запасы оружия постоянно уменьшались, что было вполне логично ввиду кратковременных конфликтов, победу в которых обеспечивало подавляющее технологическое превосходство.

Ко всему перечисленному добавились изменения в мировой экономике. Как признали в январе эксперты, первый в истории Пентагона проект по оборонной экономике – промышленный офшоринг – привел к тому, что производство компонентов вооружений из стали и сплавов, а также низкие и средние технологии переместились в Китай. Также Китай стал ведущим производителем целого ряда сырьевых материалов, необходимых для изготовления военной техники. Например, Запад сократил производство нитроцеллюлозы, которая является необходимым компонентом взрывчатки для артиллерийских снарядов. Китай, напротив, увеличил производство этого вещества. Сегодня Пекин поставляет нитроцеллюлозу в Россию для производства снарядов.

Также важна политика. Две недели назад в докладе британского Международного института стратегических исследований (IISS), посвященном оборонной промышленности Европы, было отмечено, что "потребности Европы в сырье, которое в основном поставляется с других континентов, скорее всего, будут расти не только в связи с попытками Европы восстановить свой оборонный потенциал, но и в связи с амбициозными экологическими и цифровыми целями этих стран". Таким образом, цифровизация, возобновляемые источники энергии и укрепление обороны многократно увеличат зависимость Европы от сырья, которого у нее либо нет, либо оно есть, но не может использоваться из-за вредного воздействия на окружающую среду.

Как ни странно, Россия выиграла от своей неспособности адаптироваться к этим изменениям. Питер Флори напомнил, что опора на артиллерию, которую в российской военной доктрине до сих пор называют "королевой войны", теперь дает России преимущество в конфликте. Запад понимает, что у него нет и не будет полного господства в воздухе, требуемого доктриной НАТО.

Кроме того, Владимир Путин единолично управляет страной, где экономической моделью является государственный капитализм, поэтому ему не составило труда преобразовать экономику России для военных целей. В западных демократиях со свободным рынком все гораздо сложнее. Компаниям нужны контракты с государством, прежде чем они начнут строить или расширять заводы. Рынок не станет автоматически направлять ресурсы в оборонный сектор, если не будут очевидны выгоды от инвестиций. Наконец, ни Россия, ни Китай никогда особенно не заботились об окружающей среде.

Все вышеперечисленное наконец разбудило Запад. Если сбудутся самые мрачные прогнозы США, осенью 2027 или весной 2028 года Китай может вторгнуться на Тайвань. Это, скорее всего, будет долгая война, в которой силы Китая будут превышать силы США и их союзников. В этой войне Вашингтон не будет иметь того превосходства в воздухе и на море, которое у него было во всех конфликтах начиная со Второй мировой войны.

Тем временем военные действия на Украине продолжаются. На этой неделе США объявили о поставках оружия, которое может оказаться более важным, чем обсуждаемые всеми ракеты. Речь идет о "недолговечных" противопехотных минах, которые самостоятельно дезактивируются через несколько недель. Низкие технологии не так привлекательны, как оружие с искусственным интеллектом, но они по-прежнему играют решающую роль в военных конфликтах XXI века.