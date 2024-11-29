Владимир Путин: Россия ответит на удары западным дальнобойным оружием

ЦАМТО, 28 ноября. РФ ответит на продолжающиеся удары западным дальнобойным оружием, заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.

Ниже основные тезисы выступления В.Путина на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ приведены в изложении пресс-службы Кремля.

<…>У нас военно-политическая организация, и некоторые коллеги просили меня поподробнее доложить о том, как складывается ситуация в зоне конфликта на Украине, в зоне проведения специальной военной операции в свете последних событий. Я всегда это делал на наших встречах. Конечно, понимая всю важность происходящих событий, с удовольствием сделаю это и сегодня. Считаю своим долгом проинформировать вас о тех событиях, которые происходили в самое последнее время.

Как известно, официальные лица западных стран в начале ноября заявили о разрешении вооруженным силам Украины наносить удары по территории Российской Федерации высокоточным оружием большой дальности западного производства. Мы неоднократно обращали внимание на то, что это будет означать прямое вовлечение этих стран в вооруженный конфликт, поскольку применение этого оружия без прямого участия военнослужащих, военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно. Как вы знаете, несмотря на наши предостережения об опасности эскалации конфликта, удары по нашей территории были, тем не менее, нанесены по Брянской и Курской областям американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow. О последствиях этих атак, о причиненном нам ущербе было сказано в моем заявлении 21 ноября.

Для справки, кстати, скажу, коллеги некоторые тоже просили об этом, что российский аналог всех трех модификаций ATACMS – это ракетная система, российская ракетная система "Искандер" и ее различные модификации. Масса боевой части в тротиловом эквиваленте – примерно одинаковая, дальность у "Искандера" – больше. Новая американская ракета PrSM по параметрам ни в чем не превосходит российские аналоги.

Британская ракета воздушного базирования Storm Shadow, французская SCALP и немецкий Taurus имеют боевую часть где-то 450-480 кг в тротиловом эквиваленте, дальность – 500–650 км. 650 км – это как раз немецкая ракета Taurus.

Российский аналог этих систем – это ракета воздушного базирования Х-101. Имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую из систем европейского производства по дальности. Новые американские ракеты PrSM, как я уже сказал, и JASSM по своим характеристикам уступают российским аналогам.

Мы знаем, разумеется, сколько соответствующих систем вооружения находится на вооружении у потенциального противника, сколько на складах, где они конкретно находятся, сколько вооружения поставлено на Украину и сколько планируется поставить.

Что касается производства соответствующих ракетных систем, соответствующей техники, то в России оно в десять раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взятых. И в следующем году это производство будет увеличено еще на 25-30 проц.

Мы видим, что главари киевского режима клянчат у своих хозяев и другую военную технику. Пусть никто не забывает при этом о стоящих у нас на вооружении комплексах "Калибр", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", "Циркон", которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире. Их производство также наращивается, идет полным ходом.

В нашем меню этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшем будущем могут появиться и другие продукты. Как в таких случаях говорят, клиент, безусловно, будет доволен.

Кстати, именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетами ATACMS по территории России. Всего было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударных беспилотников.

Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников. Поражено 17 целей. Это военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения. Повторю еще раз: эти удары с нашей стороны состоялись также в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами ATACMS. Как уже говорил неоднократно, с нашей стороны ответ всегда будет.

И наконец, новейшая гиперзвуковая ударная система "Орешник" в неядерном исполнении. Мы вынуждены были пойти на ее испытание в боевых условиях – именно вынуждены, как я уже сказал, в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей ракетами ATACMS и Storm Shadow.

Аналогов "Орешника" в мире, конечно, нет. И, думаю, подобные аналоги появятся не скоро. Напомню еще раз, как "Орешник" работает, как вы и просили.

Десятки боевых блоков, самонаводящихся блоков, атакуют цель со скоростью 10 Махов, это около трех километров в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности солнца температура 5,5–6 тысяч градусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль. Ракета поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного, группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких "орехов", гроздью в одном ударе, его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия. Хотя оружием массового поражения "Орешник", конечно же, не является. Во-первых, потому что – и это подтверждено испытанием 21 ноября – это оружие высокоточное, а во-вторых, и это самое главное, здесь нет никакого ядерного заряда, а значит, и ядерного заражения после его применения.

В наличии у нас сегодня имеется несколько готовых к применению изделий подобного рода. И конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать, в том числе и возможным продолжением испытания "Орешника" в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября.

В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб Российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России: по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются.

Серийное производство "Орешника" началось. Но в конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных для поражения целей и создаваемых угроз для Российской Федерации.

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