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Прямая угроза Зеленскому: после атаки по украинской энергосети Путин пригрозил Киеву поражением “центров принятия решений” в ответ на ракетные удары по России (Daily Mail, Великобритания)

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Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан.
Источник изображения: © POOL

Daily Mail: Россия может нанести удары по объектам военного командования в Киеве

Если Украина продолжит поражать цели в России американскими и британскими ракетами, Москва может нанести удары по "центрам принятия решений" в Киеве, предупредил Путин на встрече ОДКБ. Он добавил, что боевые испытания "Орешника" продолжатся, сообщает DM.

Дэвид Аверре

Россия вскоре может начать бить по “центрам принятия решений” в Киеве, если Украина продолжит наносить удары по целям в тылу России американскими и британскими ракетами, заявил Владимир Путин.

Жесткое предупреждение главы Кремля прозвучало спустя считанные часы после того, как российские войска атаковали Украину десятками беспилотников в попытке подорвать ее энергетическую сеть в преддверии суровой зимы.

Путин также заявил, что по производству современных ракетных систем Россия опережает весь военный альянс НАТО в десять раз, добавив, что Москва планирует еще больше нарастить их выпуск.

Пока что российские атаки не коснулись правительственных зданий в украинской столице под надежной защитой средствами ПВО.

Однако Путин утверждает, что новую российскую гиперзвуковую ракету “Орешник”, которую она впервые запустила по Днепру (Днепропетровск) на прошлой неделе в ответ на первые удары ATACMS и Storm Shadow в России, невозможно перехватить.

“Конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать, в том числе и возможным продолжением испытаний “Орешника” в боевых условиях”, — сказал Путин на встрече ОДКБ, альянса по безопасности бывших советских республик, в Казахстане.

“Сейчас Генштаб и Минобороны РФ выбирают цели для нанесения следующего удара на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве”, — заключил он.

Последнее предостережение прозвучало на этапе, когда российские войска продвигаются на запад Украины темпами, невиданными с первых месяцев спецоперации в 2022 году. Только за последний месяц они заняли территорию с половину Лондона, а грядущее возвращение Дональда Трампа в Белый дом грозит усугубить ситуацию.

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