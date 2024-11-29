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ТАСС

Путин: российские бойцы воюют за будущее своей страны и детей

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Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Никакие поставки западного оружия Киеву ситуацию на поле боя не изменят, подчеркнул президент

АСТАНА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские войска воюют за родину, за будущее России и своих детей, поэтому никакие поставки западного оружия Киеву ситуацию на поле боя не изменят. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Наши бойцы, напротив, прекрасно понимают, за что воюют, за что проливают кровь. Они видят, что на их долю, на долю нашего поколения в целом выпало, как это было не раз в нашей истории, встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, нанести, как они [западные страны] говорят сегодня, ей стратегическое поражение. Поэтому наши парни воюют за Родину, за будущее России и своих детей, - сказал Путин. - И потому никакие поставки даже самого современного оружия на украинскую территорию ситуацию на поле боя не изменят".

"У нас в армии [служат] люди разных национальностей. Кто-то перекрестится, кто-то попросит о помощи Аллаха, но все вместе пойдут вперед. И ничто их не остановит", - указал президент РФ. 

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