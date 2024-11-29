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ТАСС

Ответ на удары по России и мощь "Орешника". О чем Путин рассказал коллегам по ОДКБ

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© Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС
© Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС.
Источник изображения: © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

Россия за последние два дня запустила 100 ракет разных классов и 466 беспилотников по территории Украины. Это было сделано в ответ на продолжение ударов американским оружием, заявил глава государства Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

Российский лидер также отметил, что боевые испытания новейшей ударной гиперзвуковой ракетной системы "Орешник" стали вынужденной мерой. По его словам, в случае ее массированного применения мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием.

ТАСС собрал ключевые тезисы главы государства.

О российских ракетах

  • Россия производит в 10 раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые: "В следующем году это производство будет увеличено еще на 25-30%".
  • Все западные ракеты, поставляемые Киеву, имеют более дальнобойные и сильные российские аналоги.
  • В России в будущем могут появиться и другие новые ракетные комплексы, "клиент, безусловно, будет доволен".

Об "Орешнике"

  • Новейшая ударная гиперзвуковая ракетная система "Орешник" не имеет аналогов в мире: "Аналогов "Орешника" в мире, конечно, нет, и, думаю, подобные аналоги появятся не скоро".
  • Боевые испытания "Орешника" стали вынужденной мерой: "Мы вынуждены были пойти на ее испытания в боевых условиях, именно вынуждены, в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей, ракетами ATACMS и Storm Shadow".
  • "Ракета поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты".
  • Ее поражающие элементы всего на треть холоднее поверхности Солнца и разделяют цель на элементарные частицы.
  • В случае массированного применения "Орешника" мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием: "Хотя оружием массового поражения "Орешник", конечно же, не является".
  • Генштаб и Минобороны в настоящее время подбирают цели для поражения "Орешником" на территории Украины: "Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве".

Об ответе на удары дальнобойным оружием по России

  • Россия неоднократно указывала на то, что применение западного дальнобойного оружия по российской территории будет означать непосредственное вовлечение НАТО в конфликт: "Тем не менее, несмотря на наши предостережения об опасности эскалации конфликта, удары по нашей территории были нанесены".
  • Россия сегодня ночью нанесла комплексный удар 90 ракетами и 100 беспилотниками в ответ: "Поражено 17 целей: это военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения".
  • Всего за последние два дня было запущено 100 ракет разных классов и 466 беспилотников.
  • Удары по территории России, в том числе западным оружием, никогда не останутся без ответа: "Как уже говорил неоднократно, с нашей стороны ответ всегда будет".

О власти на Украине

  • "Киевские главари" сейчас полностью нелегитимны, они узурпаторы власти и не имеют даже права отдавать приказы вооруженным силам: "Кстати говоря, те, кто исполняет эти приказы, тоже становятся соучастниками преступлений".

 

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