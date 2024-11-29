Войти
Военное обозрение

Концерн «Калашников» завершил типовые испытания опытных образцов модернизированной головки самонаведения для ПЗРК «Верба»

255
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Российский переносной зенитный ракетный комплекс «Верба» будет модернизирован, концерн «Калашников» разработал новую головку самонаведения (ГСН) для комплекса. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Согласно сообщению, Ленинградское оптико-механическое объединение (АО «ЛОМО») завершило типовые испытания модернизированных опытных образцов головки самонаведения для ПЗРК «Верба». Это позволит в кратчайшие сроки провести работы по модернизации ПЗРК. Стоит отметить, что несколько лет назад в КБ машиностроения, производящем ПЗРК, говорили о неблагоприятной ситуации с разработкой новых головок самонаведения.

Учитывая высокую потребность в защите воздушного пространства и особо важных объектов, подвергаемых в последнее время атакам БПЛА противника, требуется повысить эффективность ПЗРК, обеспечив безопасность его применения в условиях городской застройки,

— сообщает концерн.

«Верба» — переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК), предназначенный для поражения самолётов, вертолётов, крылатых ракет и БПЛА с невысоким тепловым излучением на встречных и догонных курсах в условиях помех и на высотах до 4,5 тысячи метров. Комплекс 9К333 «Верба» разработан в 2010 году на замену комплексам «Игла». Был принят на вооружение в 2014-ом. Отличается от предшественника 3-диапазонной ГСН с высокой чувствительностью и помехозащищенностью. В состав комплекса входит пусковой механизм, ракета, система «свой-чужой».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Верба ПЗРК
Игла ЗРК
Компании
КБМ
Концерн Калашников
ЛОМО
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 06:34
  • 2
Загадочный китайский «мини-авианосец» отправился в плавание
  • 29.11 05:15
  • 6036
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.11 14:46
  • 2
Индия планирует направить космическую станцию для изучения Марса
  • 28.11 13:12
  • 1
«Трудности с самого начала службы»: британский обозреватель рассуждает о необходимости консервации одного из авианосцев страны
  • 28.11 13:09
  • 1
Российские ученые разработали полимер для укрепления арктических дорог
  • 28.11 13:07
  • 1
В США раскрыли последствия удара «Орешника»
  • 28.11 05:18
  • 1
Медведев: Наша ракета изменит ход военной операции на Украине
  • 28.11 01:11
  • 1
В британском парламенте призвали Стармера прекратить эскалацию на Украине
  • 28.11 00:28
  • 0
Ответ на "Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk"
  • 27.11 23:58
  • 1
Китай испытал на орбите надувной модуль
  • 27.11 22:55
  • 1
Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk
  • 27.11 22:48
  • 5
Чемезов вновь предупредил о рисках остановки экспорта: кредиты при текущих ставках чреваты будущим банкротством
  • 27.11 22:44
  • 1
Уволенный Анашкин возглавил академию Фрунзе. О каких еще перестановках в МО стало известно
  • 27.11 21:34
  • 3
Медведев заявил, что новые вооружения на СВО изменили каноны войны
  • 27.11 21:33
  • 1
Семнадцать мгновений Ростеха