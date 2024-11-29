Концерн «Калашников» завершил типовые испытания опытных образцов модернизированной головки самонаведения для ПЗРК «Верба»

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Российский переносной зенитный ракетный комплекс «Верба» будет модернизирован, концерн «Калашников» разработал новую головку самонаведения (ГСН) для комплекса. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Согласно сообщению, Ленинградское оптико-механическое объединение (АО «ЛОМО») завершило типовые испытания модернизированных опытных образцов головки самонаведения для ПЗРК «Верба». Это позволит в кратчайшие сроки провести работы по модернизации ПЗРК. Стоит отметить, что несколько лет назад в КБ машиностроения, производящем ПЗРК, говорили о неблагоприятной ситуации с разработкой новых головок самонаведения.

Учитывая высокую потребность в защите воздушного пространства и особо важных объектов, подвергаемых в последнее время атакам БПЛА противника, требуется повысить эффективность ПЗРК, обеспечив безопасность его применения в условиях городской застройки,

— сообщает концерн.

«Верба» — переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК), предназначенный для поражения самолётов, вертолётов, крылатых ракет и БПЛА с невысоким тепловым излучением на встречных и догонных курсах в условиях помех и на высотах до 4,5 тысячи метров. Комплекс 9К333 «Верба» разработан в 2010 году на замену комплексам «Игла». Был принят на вооружение в 2014-ом. Отличается от предшественника 3-диапазонной ГСН с высокой чувствительностью и помехозащищенностью. В состав комплекса входит пусковой механизм, ракета, система «свой-чужой».