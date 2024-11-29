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ТАСС

Россия за два дня запустила по Украине 100 ракет в ответ на удары вглубь РФ

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© Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС
© Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС.
Источник изображения: © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

Президент России Владимир Путин отметил, Москва также использовала 466 беспилотников

АСТАНА, 28 ноября. /ТАСС/. РФ за последние два дня запустила 100 ракет разных классов и 466 беспилотников по территории Украины в ответ на продолжение ударов американским оружием, заявил глава государства Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

Глава государства призвал противников России не забывать о наличии у нее гиперзвуковых ракет и другого оружия, не имеющего аналогов в мире, таких как крылатая ракета "Калибр", гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал" и "Циркон". "Их производство также наращивается, идет полным ходом", - отметил Путин.

"Именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетами ATACMS по территории России. Всего было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударов беспилотниками", - сказал он.

Ночью 28 ноября, по данным главы государства, ВС РФ нанесли комплексный удар 90 ракетами и 100 беспилотниками, в результате которого было поражено 17 военных объектов Украины. "Удары с нашей стороны состоялись в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами ATACMS. Как уже говорил неоднократно, с нашей стороны ответ всегда будет", - подчеркнул президент. 

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