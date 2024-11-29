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ТАСС

Маск раскритиковал идею снижения призывного возраста на Украине

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Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters.

"Сколько еще должно умереть?" - прокомментировал он эту новость

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Илон Маск раскритиковал идею снижения призывного возраста на Украине.

"Сколько еще должно умереть?" - прокомментировал он в X (ранее Twitter) новость о том, что американские власти призывают снизить призывной возраст на Украине с 25 до 18 лет.

Как сообщалось ранее, представитель администрации действующего президента США Джо Байдена высказал мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в живой силе. Согласно изложенной им версии, мобилизация и наращивание живой силы могут привести к существенным изменениям для ВСУ. При этом чиновник признал, что российские вооруженные силы уверенно добиваются успехов, в частности оттесняют ВСУ с позиций в Курской области.

В октябре депутат Верховной рады Мария Ионова заявила, что западные партнеры Украины настаивают на снижении возраста призыва по мобилизации в ряды вооруженных сил. Ранее украинские СМИ писали, что на фоне трудностей с восполнением потерь ВСУ властям придется расширить мобилизацию и начать активнее призывать молодежь, в том числе студентов (начиная с 18 лет). Однако 9 октября Верховная рада приняла закон о запрете мобилизации молодых людей до 25 лет. 

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США
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Илон Маск
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