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Известия.ru

Путин заявил о преимуществе российских ракет перед американскими

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров

Новые американские ракеты по своим характеристикам уступают российским. Об этом 28 ноября заявил президент РФ Владимир Путин во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.


Он отметил, что масса боевой части в тротиловом эквиваленте у упомянутых систем примерно одинаковая, однако у российского «Искандера» больше дальность.

«Новая американская ракета PSM по параметрам ни в чем не превосходит российские аналоги. Ракета воздушного базирования Storm Shadow, французская SCALP и немецкий Taurus имеют боевую часть где-то 450-480 кг в тротиловом эквиваленте, дальность 500-650 км, 650 — это как раз немецкая ракета Taurus. Российский аналог этих систем — это ракета воздушного базирования Х-101, имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую из систем европейского производства по дальности», — пояснил президент.

Глава государства отметил, что российская сторона хорошо знает все характеристики вооружений противника и данные об их поставках Киеву.

«Мы знаем, разумеется, сколько соответствующих систем вооружения находится у потенциального противника, где они конкретно находятся, сколько вооружения поставлено на Украину и сколько планируется их поставить», — предупредил он, добавив, что в РФ производство ракетных систем в 10 раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взятых, а в 2025 году это производство будет увеличено еще на 25-30%.

Комментируя просьбы Украины к западным союзникам о дополнительном вооружении, Путин призвал не забывать об отечественных комплексах «Кинжал», «Калибр» и «Циклон».

«Мы видим, что главарь киевского режима клянчит у своих хозяев и другую военную технику. Пусть никто не забывает при этом о стоящих у нас на вооружении комплексах «Калибр», гиперзвуковых ракетных комплексах «Кинжал», «Циркон», которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире», — добавил российский лидер.

Ранее, 22 ноября, британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что испытание новой российской ракеты «Циркон» наряду с «Кинжалом» является очень плохой новостью для Вооруженных сил Украины (ВСУ).


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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Кинжал ЗРК
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