Новые американские ракеты по своим характеристикам уступают российским. Об этом 28 ноября заявил президент РФ Владимир Путин во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Он отметил, что масса боевой части в тротиловом эквиваленте у упомянутых систем примерно одинаковая, однако у российского «Искандера» больше дальность.

«Новая американская ракета PSM по параметрам ни в чем не превосходит российские аналоги. Ракета воздушного базирования Storm Shadow, французская SCALP и немецкий Taurus имеют боевую часть где-то 450-480 кг в тротиловом эквиваленте, дальность 500-650 км, 650 — это как раз немецкая ракета Taurus. Российский аналог этих систем — это ракета воздушного базирования Х-101, имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую из систем европейского производства по дальности», — пояснил президент.

Глава государства отметил, что российская сторона хорошо знает все характеристики вооружений противника и данные об их поставках Киеву.

«Мы знаем, разумеется, сколько соответствующих систем вооружения находится у потенциального противника, где они конкретно находятся, сколько вооружения поставлено на Украину и сколько планируется их поставить», — предупредил он, добавив, что в РФ производство ракетных систем в 10 раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взятых, а в 2025 году это производство будет увеличено еще на 25-30%.

Комментируя просьбы Украины к западным союзникам о дополнительном вооружении, Путин призвал не забывать об отечественных комплексах «Кинжал», «Калибр» и «Циклон».

«Мы видим, что главарь киевского режима клянчит у своих хозяев и другую военную технику. Пусть никто не забывает при этом о стоящих у нас на вооружении комплексах «Калибр», гиперзвуковых ракетных комплексах «Кинжал», «Циркон», которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире», — добавил российский лидер.

Ранее, 22 ноября, британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что испытание новой российской ракеты «Циркон» наряду с «Кинжалом» является очень плохой новостью для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.