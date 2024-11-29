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Военное обозрение

Заменит технику советской эпохи: Румыния закупила свыше тысячи турецких бронеавтомобилей

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Источник изображения: topwar.ru

27 ноября турецкий производитель наземных систем Otokar подписал контракт с компанией Romtehnica, представляющей Минобороны Румынии, на поставку 1059 лёгких тактических бронеавтомобилей Cobra II 4x4 стоимостью €857 млн.

При этом первые 278 машин будут изготовлены в Турции, а остальные в Румынии (однако степень локализации производства не раскрывается). Ожидается, что поставки начнутся в последнем квартале 2025 года и продлятся в течение пяти лет. Соглашение также подразумевает комплексную логистическую поддержку.

Вероятнее всего, свыше тысячи экземпляров Cobra II пойдут на замену таким бронемашинам советской эпохи как TAB-71 (местная версия БТР-60), TAB-77 (БТР-70), TABC-79 (4х4, упрощенная версия TAB-77), TAB B33 Zimbru (БТР-80). Всего в составе армии числится около 850 экземпляров всех перечисленных типов. В этой связи можно ожидать, что значительная часть этой техники в итоге окажется на Украине. При этом следует учитывать, что большая часть парка нуждается в восстановлении.

Источник изображения: topwar.ru

Представленная в 2013 году Cobra II представляет собой лёгкую тактическую бронемашину 4x4. Являясь преемницей Cobra I, она отличается улучшенной модульностью, повышенными ТТХ, большей мобильностью и усиленной защитой от баллистических угроз, мин и СВУ.

Cobra II полной массой до 13,5 т способна перевозить до 11 чел., включая водителя и командира, имеет просторный салон и может быть адаптирована для решения таких задач, как транспортировка войск, разведка, обеспечение управления и связи, медицинская эвакуация.

Источник изображения: topwar.ru

Сварная стальная броня Cobra II обеспечивает защиту от 7,62-мм пуль, осколков снарядов и СВУ [масса заряда, который может выдержать техника, производитель не называет]. При необходимости можно установить дополнительную броню. Основные варианты вооружения включают дистанционно управляемую боевую станцию или турель с 7,62- или 12,7-мм пулемётом или 25-мм автоматической пушкой.

Оснащенный 360-сильным турбодизельным двигателем, БА может развивать максимальную скорость 110 км/ч и преодолевать расстояние до 700 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
Турция
Украина
Продукция
БТР-60
БТР-70
БТР-80
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