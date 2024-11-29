Путин назвал главные характеристики «Орешника»

Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для поражения «Орешником»

У новейшей ударной гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» 10 разделяющихся блоков, которые атакуют цель, все, что находится в эпицентре взрыва, превращается в пыль. Об этом 28 ноября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль», — отметил российский лидер на заседании ОДКБ.

Путин рассказал, что аналогов «Орешнику» в мире нет, и, по его мнению, они появятся не скоро. Он отметил, что ракета поражает высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты. Путин также указал, что в случае массированного группового применения этих ракет в одном ударе, мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия.

«Серийное производство «Орешника» началось, но в конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных целей для поражения и создаваемых угроз для Российской Федерации», — указал президент России.

Российский лидер дополнил, что на данный момент для применения есть несколько готовых ракет. Он уточнил, что при продолжении ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России ракетами большой дальности западного производства, РФ будет отвечать продолжением испытания «Орешника» в боевых условиях. По его словам, на данный момент министерство обороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины.

21 ноября президент России сообщил, что Украина применила против российского государства западное дальнобойное оружие, из-за чего региональный конфликт приобрел элементы глобального. Он также рассказал, что в боевых условиях прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — баллистической ракеты «Орешник».

До этого, 19 ноября, Минобороны РФ сообщило, что расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» в Брянской области сбили пять ракет ATACMS, выпущенных ВСУ, и повредили еще одну. Обломки последней упали на территории военного объекта, обошлось без жертв и разрушений.

Спецоперация по защите Донбасса, начавшаяся 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.