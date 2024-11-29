Путин рассказал о целях для ударов по Украине

Путин заявил, что сейчас подбираются цели для ударов по Украине

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин.

"В настоящее время министерство обороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России по Санкт-Петербургу и Москве", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Глава государства напомнил, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектом государственной важности в Москве и в Санкт-Петербурге.

"И эти попытки продолжаются", - подчеркнул президент.

Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая проходит в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.