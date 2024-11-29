Премьер Греции заявил, что препятствует передаче Украине комплексов ПВО Patriot

Цель Греции заключается в том, чтобы иметь полный комплекс ПВО, который будет включать в себя ракеты малой, средней и большой дальности, отметил Кириакос Мицотакис

АФИНЫ, 28 ноября. /ТАСС/. Зенитные ракетные комплексы Patriot необходимы для защиты греческого воздушного пространства, поэтому их нельзя передавать Украине, заявил премьер Греции Кириакос Мицотакис.

По его словам, Греция обладает серьезной системой противовоздушной обороны, а передача комплексов ПВО Украине может снизить ее эффективность. "У Греции есть шесть батарей Patriot. Вот почему я сопротивлялся любому давлению с целью переместить батареи Patriot на Украину, потому что они абсолютно необходимы для защиты нашего собственного воздушного пространства", - сказал Мицотакис в интервью греческому телеканалу Alpha. Он подчеркнул, что цель Греции заключается в том, чтобы иметь полный комплекс ПВО, который будет включать в себя ракеты малой, средней и большой дальности.

Премьер отметил, что создание такой системы ПВО необходимо не только Греции: "Уже начались дискуссии о защите европейского воздушного пространства. И я вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском внес предложение о том, чтобы эти инвестиции [в укрепление ПВО] в среднесрочной и долгосрочной перспективе финансировались за счет европейских ресурсов, потому что европейское воздушное пространство едино. Мы увидели на Украине, насколько важна его защита". По мнению Мицотакиса, дополнительные европейские ресурсы на защиту воздушного пространства стали бы "большим облегчением".

Глава правительства также сообщил, что на данный момент у Вооруженных сил Греции нет намерения приобрести у Франции еще шесть истребителей Rafale. "У нас их 24. Мы считаем, что на первом этапе этого абсолютно достаточно, конечно, в сочетании с принятым нами решением о приобретении 20 [американских] самолетов F-35, - сказал Мицотакис. - Это самолеты пятого поколения, полностью малозаметные, то есть практически невидимые для любых радиолокационных станций. Это самолеты, которые очень хорошо взаимодействуют с имеющимися у нас [американскими истребителями] F-16 и которые в конечном итоге будут базироваться на [военном аэродроме] в Андравиде, куда мы также начинаем направлять важные инвестиции, чтобы иметь возможность их [F-35] там разместить. По нашим оценкам, они [F-35] появятся у нас до 2030 года".

Ранее министр национальной обороны Греции Никос Дендиас после посещения главного управления оборонной техники и инвестиций своего ведомства заявил, что республика будет располагать к 2030 году 200 современными военными самолетами поколений 4,5 и 5 с постепенным выводом из эксплуатации самолетов 3-го и 4-го поколений. Минобороны Греции намерено продать 108 старых истребителей.