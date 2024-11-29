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ЦАМТО

Турция отказалась от модернизации 79 истребителей F-16 до уровня "Вайпер"

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Истребители Lockheed Martin F-16C Block 50 Fighting Falcon ВВС Турции
Истребители Lockheed Martin F-16C Block 50 Fighting Falcon ВВС Турции.
Источник изображения: министерство обороны Турции

ЦАМТО, 28 ноября. Турция отказалась от планируемого ранее с США проекта модернизации 79 имеющихся истребителей F-16 в пользу реализации программы собственными силами.

Об этом 26 ноября заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер в обращении к комитету по планированию и бюджету в парламенте Турции.

Напомним, что в прошлом году правительство Турции обратилось к США с запросом о возможности продажи в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) 40 новых истребителей F-16C/D Блок.70 "Вайпер" и модернизации 79 состоящих на вооружении самолетов F-16 до "V"-конфигурации. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможности продажи 26 января 2024 года. Полная стоимость заказа оценивалась в сумму до 23 млрд. долл.

Министерство обороны Турции подписало правительственные письма с предложением и принятием предложения (LOA) 6 июня 2024 года. Таким образом, соглашение на поставку 40 многоцелевых истребителей F-16C/D Блок.70 американской компании Lockheed Martin, закупка которых длительное время блокировалась, было заключено.

По словам Я.Гюлера, стоимость проекта составит около 6,5-7,0 млрд. долл., включая вооружение и материально-техническую поддержку. Первоначальный платеж в размере 1,4 млрд. долл. уже произведен.

Тем не менее, министр объявил, что от планов по модернизации 79 состоящих на вооружении F-16 с помощью американских комплектов "Вайпер" решено отказаться, делегировав эту задачу Turkish Aerospace Industries (TUSAS) в рамках внутренней программы OZGUR.

Также на заседании комитета Я.Гюлер заявил, что США могут пересмотреть участие Турции в программе истребителя пятого поколения F-35. Он сообщил, что Анкара повторно подала запрос на покупку 40 F-35, подчеркнув, что шесть первоначально заказанных Турцией самолетов остаются на хранении в США.

Министр связал это потенциальное изменение в политике США с прогрессом Турции в разработке национального истребителя пятого поколения KAAN.

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Турция
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F-35
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TAI
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Истребитель 5 поколения
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