Конференция "Огарковские чтения - 2024"

Во вторник, 26 ноября, в Москве прошла седьмая ежегодная конференция "Огарковские чтения", организованная Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). Мероприятие посвящено Николаю Огаркову - выдающемуся российскому военному мыслителю второй половины XX века. Партнерами конференции стали ОДК, СТЦ и УЗГА, официальным спонсором выступил ПСБ.

На открытии конференции с приветственной речью выступил председатель оргкомитета, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России (2004-2008), генерал армии Юрий Балуевский (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

В ноябре 2024 года ЦАСТ выпустил сборник работ "Турецкий маршрут", посвященный внешней политике Анкары и ее современным подходам к безопасности (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

На "Огарковских чтениях" присутствовали представители экспертного сообщества из Китая (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

(с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Директор ЦАСТ Руслан Пухов предложил почтить минутой молчания память Сергея Птичкина, журналиста "Российской газеты" и давнего друга центра, который недавно ушел из жизни (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Консультант ЦАСТ Сергей Денисенцев рассказал о перспективах использования искусственного интеллекта в военном деле (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

С докладом о развитии тактики сухопутных войск в ходе СВО, а также в конфликтах в Газе и Ливане выступил участник СВО и член оргкомитета "Огарковских чтений", полковник Андрей Демуренко (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Ценными замечаниями и деталями доклад дополнил независимый эксперт Андрей Маркин, который поделился интересными деталями и замечаниями (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Ключевая дискуссия "Огарковских чтений" была посвящена роли ядерного фактора в системе стратегического сдерживания. Модератором выступил Юрий Балуевский, участие в обсуждении приняли Алексей Кривопалов (старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН) и Дмитрий Стефанович (научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН) (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Эксперты из Китая представили свое видение роли ядерного сдерживания (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Отдельные аспекты китайской стратегии ядерного сдерживания проанализировал Василий Кашин, к. полит. н., директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Важнейшая тема о развитии военной науки и вооружения была раскрыта в основном докладе конференции с учетом богатого опыта и современного видения докладчика (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

(с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

На полях конференции (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Главный экономист ВЭБ Андрей Клепач представил подробный анализ влияния СВО на экономику России и Украины (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Цифры и факты (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Свое мнение по теме высказал Юрий Балуевский (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

В заключительной дискуссии конференции обменялись мнениями и точками зрения Федор Лукьянов (главный редактор журнала "Россия в глобальной политике"), Игорь Истомин (канд. полит. наук, и. о. заведующего кафедрой прикладного анализа международных проблем МГИМО) и Тигран Ованнисян (глава Независимого центра оборонных исследований, Ереван) (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Участникам панельной дискуссии подарили первые/раритетные издания классических трудов (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

(с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

(с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова