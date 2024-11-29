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В Польше выступили с неожиданным признанием: Россия выигрывает в конфликте на Украине

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Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО.
Источник изображения: © РИА Новости Станислав Красильников

Глава Бюро нацбезопасности Польши: Россия выигрывает в конфликте на Украине

Россия удерживает преимущество в конфликте на Украине, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера.

По словам Сиверы, в текущем противостоянии Россия демонстрирует успехи, включая контроль над занятыми территориями. "Несомненно, инициатива находится на стороне России. Если рассматривать конфликт с точки зрения занятых территорий, Россия выигрывает эту войну", — сказал он в эфире радио ZET.

На вопрос о возможной необходимости вмешательства войск НАТО на Украине, Сивера отметил, что на данный момент это не является актуальным. "Сейчас это не то решение, которое требуется", — подчеркнул он.

Глава Бюро национальной безопасности также заявил, что достижение мира возможно через продолжение поддержки Украины, усиление санкционного давления и недопущение их обхода. Он указал на необходимость переговоров с Китаем по вопросам поставок в Россию и снижения доходов Москвы от экспорта энергоресурсов.

Говоря о гипотетической возможности участия Польши или НАТО в конфликте, Сивера упомянул, что с февраля французская сторона рассматривает различные формы присутствия, включая обучающие и экономические миссии. Он напомнил, что в начале конфликта польские полицейские занимались разминированием в районе Киева. Однако, по его словам, это были миссии МВД, а не военные действия, и проводились в рамках двусторонней помощи.

Россия неоднократно заявляла, что поставки оружия Украине осложняют урегулирование конфликта и вовлекают страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины Россия рассматривает как законную цель. Также он отметил, что США и НАТО участвуют в конфликте не только через поставки, но и путем подготовки украинских военных. В Кремле считают, что поставки оружия Украине лишь усугубляют ситуацию и препятствуют переговорам.

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