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ТАСС

Defense News: решение Байдена по ATACMS "не панацея" для Украины

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Часть ракеты ATACMS на аэродроме Курск-Восточный (Халино)
Часть ракеты ATACMS на аэродроме Курск-Восточный (Халино).
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

По данным еженедельника, оно только навредит Киеву

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Решение президента США Джо Байдена по ударам тактическими баллистическими ракетами ATACMS с украинской территории вглубь России не предоставит Украине никаких преимуществ в конфликте, а только навредит ей. Такое мнение приводится в материале американского еженедельника Defense News.

"Не стоит питать иллюзий, что применение ракет большей дальности или противопехотных мин станет панацеей для Украины", - пишет издание. По его оценкам, решение Байдена по ударам вглубь РФ ведет к новому витку эскалации, в результате которого позиции Украины ослабнут как на поле боя, так и в ходе потенциальных мирных переговоров. Как отмечается, ответные меры России продемонстрировали, что Москва обладает новыми вооружениями и может в будущем прибегнуть к их более широкому применению, что повлечет за собой катастрофические последствия для Украины.

По информации издания, в разведывательном сообществе США предупреждали о рисках, связанных с ударами американскими ракетам по территории России, и предлагали отказаться от этого решения. "Теперь Москва будет рассматривать Соединенные Штаты и Европу как непосредственных участников конфликта и реагировать соответствующим образом", - считает Defense News.

Как сообщил 21 ноября президент России Владимир Путин, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях. Путин отметил, что Россия в ответ на эти атаки впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении, они были запущены по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины - заводу "Южмаш" в Днепре (ранее - Днепропетровск). Российский лидер подчеркнул, что провокационная политика Запада может повлечь для него тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта. 

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