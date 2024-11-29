В Роскосмосе назвали причину переноса полетов космонавтов на Луну

Как предполагается, космический корабль «Орел» будет участвовать в доставке космонавтов на орбиту – и далее на Луну.

Старт полетов отложили из-за отсутствия средств на создание сверхтяжелой ракеты-носителя, отметил советник генерального директора госкорпорации Олег Горшков

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Старт пилотируемых полетов российских космонавтов на Луну откладывается из-за отсутствия средств на создание сверхтяжелой ракеты-носителя, заявил советник генерального директора Роскосмоса Олег Горшков.

"Сдвигаются вправо сроки начала пилотируемых полетов на Луну из-за бюджетных ограничений по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса", - сказал он на заседании "Космос и будущее: станет ли космос снова локомотивом научно-технологического развития страны?" на Конгрессе молодых ученых в Сириусе.

В ноябре 2023 года генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК "Энергия", академик РАН Владимир Соловьев выступил с докладом, из которого следовало, что отправить российских космонавтов на Луну планируется в период с 2031 по 2040 годы.

Как сообщил в апреле занимавший на тот момент должность вице-премьера - главы Минпромторга РФ Денис Мантуров (сейчас - первый зампредседателя правительства РФ), выход на летные испытания сверхтяжелой ракеты в составе КРК СТК (космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса) запланирован на 2033 год. По предварительным оценкам, его создание обойдется в 600 млрд рублей.

В ноябре глава "Ракетно-космического центра "Прогресс" (РКЦ, входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов в интервью ТАСС рассказал, что предприятие обладает всеми компетенциями для реализации проекта, но пока ждет утверждения госзаказчиком технического задания, содержащего требования ко всему комплексу работ - от технического проекта до летных испытаний.

Сверхтяжелая ракета-носитель должна обеспечить выведение полезных грузов массой до 90 тонн на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн на окололунную полярную орбиту. Создание КРК СТК расширит возможности реализации перспективных космических программ, в том числе освоения Луны и исследования дальнего космоса.