РФ не будет запускать военные космические аппараты с Байконура в 2025 году

Российская сторона представила план запусков космических аппаратов с этого космодрома, говорится в сопроводительных документах к соответствующему проекту постановления правительства Казахстана

АСТАНА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия не намерена осуществлять в 2025 году с космодрома "Байконур" запуск аппаратов военного назначения и испытательные пуски ракет. Об этом говорится в сопроводительных документах к проекту постановления правительства Казахстана "Об утверждении заключения по плану запусков космических аппаратов с космодрома "Байконур" на 2025 год".

"В 2025 году запуски космических аппаратов будут осуществляться в рамках государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России", программ международного сотрудничества и коммерческих проектов с космодрома "Байконур". Министерство иностранных дел Республики Казахстан сообщило, что российская сторона не имеет планов запусков космических аппаратов военного назначения и испытательных пусков ракет с космодрома "Байконур" на 2025 год", - говорится в пояснении к документу, размещенному на портале "Открытые нормативно-правовые акты".

Отмечается, что российская сторона "по дипломатическому каналу представила план запусков космических аппаратов с космодрома "Байконур" на 2025 год" в соответствии с межправительственным соглашением по данному вопросу.