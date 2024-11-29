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Российская «Доминанта» создала барражирующий дрон из прессованного пенопласта

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

Компания «Доминанта» создала барражирующий дрон «Штурм-СТ» из пенопласта

Российская компания «Доминанта» создала из прессованного пенопласта барражирующий дрон самолетного типа «Штурм-СТ». Об этом сообщает ТАСС.

Способный находиться в воздухе не менее часа дрон можно использовать как для разведки, так и в качестве боеприпаса. «Самолет обладает очень хорошей несущей нагрузкой и способен нести до 5 килограммов. Беспилотник построен из прессованного пенопласта, покрытого стеклотканью», — рассказали в компании-разработчике.

Там добавили, что стоимость беспилотника оценивается в 200 тысяч рублей. По данным компании, изделие прошло испытания, в ходе которых хорошо себя показало. Кроме того, по словам разработчика, дрон показал устойчивость к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

В сентябре компания сообщила, что FPV-дроны линейки «Штурм» успешно применили на курском направлении спецоперации. Речь идет об аппаратах «Штурм» КЕ7, «Штурм» КЕ8, «Штурм» КЕ9, а также «Штурм» КЕ10, способных нести до 10 килограммов полезной нагрузки. Дальность полета дронов без ретранслятора составляет 8 километров, а длительность — 15 минут. При этом беспилотники способны развивать среднюю скорость 100 километров в час.

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Страны
Россия
Продукция
Штурм
Проекты
БПЛА
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