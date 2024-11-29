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"Румынский Кеннеди" удивляет Европу

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Государственные флаги Румынии
Государственные флаги Румынии.
Источник изображения: © Image by OnofreiD from Pixabay

Advance: успех Джорджеску на выборах в Румынии отражает настроения в Европе

Кэлин Джорджеску неожиданно лидирует в первом туре президентских выборов, предлагая альтернативный политический курс для Румынии, констатирует хорватское издание Advance.

"Румыния заслуживает достоинства, а не зависимости от международных организаций", — заявил Кэлин Джорджеску, независимый кандидат, ставший неожиданным лидером первого тура президентских выборов в Румынии.

Несмотря на минимальные шансы, которые предсказывали ему опросы (от 1 до 5%), Джорджеску набрал 22,94% голосов и обошел своего основного соперника Елену Ласкони, представляющую прозападный либеральный блок. Джорджескукритикует нынешний внешнеполитический курс страны, включая роль Румынии в конфликте на Украине, и выступает за восстановление национального суверенитета.

Его программа, включающая продвижение органического сельского хозяйства и традиционных ценностей, вызвала сравнения с идеями Роберта Ф. Кеннеди-младшего в США. Джорджеску также подвергся критике за свои неоднозначные заявления, в том числе положительные отзывы о лидерах румынской фашистской "Железной гвардии".

"Румыния будет уважать свои обязательства в рамках союзов, но только если эти союзы также выполняют свои обязательства перед Румынией", — добавил Джорджеску.

Европейские аналитики видят в Джорджескуфигуру, способную изменить расстановку сил в регионе. Его победа во втором туре, назначенном на 8 декабря, может стать сигналом к пересмотру курса Румынии в НАТО и ЕС.

Политический успех Джорджеску отражает растущее недовольство населения вмешательством внешних игроков и стремление к миру в Европе. "Мир превыше всего", — подчеркивает он, противостоя политике, которая может затягивать конфликт на востоке континента.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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