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Интерфакс-АВН

Шойгу заявил, что российский ядерный зонт распространяется на страны ОДКБ

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С.Шойгу
С.Шойгу.
Источник изображения: militarynews.ru

Астана. 28 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Ядерный "зонтик" России, согласно обновленной доктрине, распространяется в первую очередь на страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Во-первых, хочу сказать, что и в старой доктрине предусматривался этот зонтик, как вы говорите, в том числе и на наших союзников. Это было ясно, четко обозначено. Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет, в первую очередь, о странах ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси", - сказал Шойгу журналистам после совместного заседания совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Астане.

"Вообще, сама по себе доктрина - она ясная, понятная, прозрачная. Мы там, по-моему, все ясно и понятно изложили. Поэтому коллегам, особенно западным коллегам, просьба и предложение спокойно, внимательно почитать, не кусками выдергивать и не выдумывать чего-то лишнего. Там все ясно и четко прописано", - заявил Шойгу. 19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.

В документе говорится, что Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способных спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные.

Согласно документу, государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживания потенциального противника от агрессии против РФ и (или) ее союзников.

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