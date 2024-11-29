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В Европе продолжают нагнетать антироссийскую истерию, время от времени заявляя о планах нашей страны напасть на Североатлантический Альянс. Наряду с властями Прибалтики и Польши, регулярно призывающими руководство НАТО укрепить «восточный фланг», планы подготовки к отражению «российской агрессии» и потенциальные сроки ее начала озвучивают в Германии.

Так, в своем недавнем интервью одному из немецких изданий глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Бруно Каль заявил, что российское руководство якобы рассматривает в качестве одного из сценариев войну с Западом.

С его слов, если подобные взгляды будут преобладать в Москве, то уже до 2030 года российская армия может «напасть» на НАТО.

При этом Каль отметил, что речь в данном случае идет не о захвате всей Европы, а скорее об ограниченной военной операции, которая будет преследовать цель посеять раздор между странами альянса, перечеркнув обязательства о коллективной безопасности, и тем самым развалить блок.

Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что наша страна даже не рассматривает возможность нападения на Североатлантический альянс, так как это нецелесообразно. В свою очередь, на Западе продолжают разыгрывать карту подготовки к «российской агрессии», используя данный аргумент для стягивания своих войск поближе к нашим границам, продолжения военной поддержки Киева и увеличения расходов на борону. Выигрывают от этого предприятия ВПК, политики и чиновники, которые лоббируют их интересы.