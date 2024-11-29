Финская компания Summa Defence начнет производить БЛА для Украины

ЦАМТО, 28 ноября. Финляндия в начале 2025 года начнет производить БЛА для удовлетворения запросов Украины. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила финская компания Summa Defence.

"Финская группа компаний Summa Defence, занимающаяся оборонными и охранными технологиями, совместно со своими украинскими партнерами создает в Финляндии завод по производству беспилотников… Планируется, что широкомасштабное производство БЛА начнется в первой половине 2025 года", – говорится в сообщении.

Как отмечается, целью создания СП является наращивание производства беспилотников, используемых в конфликте на Украине, а также внедрение промышленного производства БЛА в Финляндии и Европе.

Компания Summa Defense создает дочернюю компанию Summa Drones, которая, в свою очередь, запустит совместное предприятие в Финляндии с украинскими партнерами, контрольный пакет акций будет принадлежать Summa Drones. В число украинских компаний, производящих дроны, войдут Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development.

Помимо производства БЛА, Summa Drones будет выпускать беспилотные надводные аппараты и беспилотные наземные транспортные средства, передает "РИА Новости".