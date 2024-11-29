Французский генерал: войска ЕС могут отправить на Украину после перемирия

Жером Пеллистранди отметил, что войска нужны для гарантии безопасности Украины

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Страны Европы могут отправить свои войска на Украину для обеспечения ее безопасности в случае заключения перемирия, но не для прямого участия в боевых действиях. Такое мнение высказал французский генерал и специалист по вопросам обороны Жером Пеллистранди.

"Речь не идет о том, чтобы отправить [европейских] солдат [на Украину], чтобы воевать. Идея в том, чтобы подумать, что произойдет после войны, чтобы дать Украине гарантии безопасности, так как новая американская администрация желает найти быстрый [путь] к миру", - сказал он газете Le Journal du Dimanche.

Как отмечает издание, европейские страны могли бы отправить войска для соблюдения потенциального соглашения о прекращении огня. По словам начальника штаба Сухопутных войск Франции Пьера Шилля, коалиция европейских войск на Украине может наблюдать за линией соприкосновения сторон конфликта. Это предполагает развертывание сил "для сдерживания эскалации" без масштабного вмешательства в боевые действия, поясняет газета. По ее оценкам, идея развертывания войск "подразумевает серьезные проблемы" для ЕС. Так, лидерами подобной коалиции могут выступить лишь Франция и Британия, так как Германия "ослаблена своими внутренними кризисами". Также неясно, "есть ли у Европы политическая воля и средства" для реализации этих планов, подчеркивает издание.

25 ноября газета Le Monde сообщила, что европейские страны возобновили обсуждение возможной отправки войск или бойцов ЧВК на Украину. Это связано с возможным отказом США от поддержки Украины после вступления Дональда Трампа в должность президента США 20 января 2025 года. Отмечалось, что разговоры возобновились после визита во Францию британского премьер-министра Кира Стармера 11 ноября.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, тогда участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.