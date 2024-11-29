США расширят возможности для обучения ВСУ, если Киев справится с дефицитом кадров

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что США по-прежнему намерены поставлять Украине боеприпасы и вооружения

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. США готовы расширить возможности для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), если Киев предпримет меры для борьбы с дефицитом кадров в армии. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы считаем, что [пополнение] личного состава - это самая насущная потребность [Украины]. Поэтому мы готовы расширить возможности по обучению военнослужащих, если [Киев] предпримет необходимые шаги по восполнению рядов вооруженных сил", - приводит его слова Agence France-Presse (AFP). Кирби также подтвердил, что США по-прежнему намерены поставлять Украине боеприпасы и вооружения.

Как сообщалось ранее, представитель администрации действующего президента США Джо Байдена высказал мнение, что ВСУ нуждаются в живой силе. Согласно изложенной им версии, мобилизация и наращивание живой силы могут привести к существенным изменениям для Киева. При этом чиновник признал, что российские вооруженные силы уверенно добиваются успехов, в частности оттесняют ВСУ с позиций в Курской области.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая этого года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Тем не менее в последние месяцы темпы пополнения ВСУ замедлились и встал вопрос критической нехватки людей в армии. В связи с этим сотрудники территориальных центров комплектования стали все чаще проводить мобилизацию силовыми методами. На этом фоне участились стихийные акции протеста жителей против действий военкомов, по стране прокатилась волна поджогов их автомобилей, происходят поджоги почтовых отделений, через которые гражданам рассылаются мобилизационные повестки.