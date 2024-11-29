Войти
ТАСС

В Польше призвали НАТО не направлять своих военных на Украину

227
0
0
Американские военные во время учения НАТО в Румынии
Американские военные во время учения НАТО в Румынии.
Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

Альянс должен придерживаться философии оборонительного союза, отметил глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Страны НАТО, в том числе Польша, не должны направлять свои войска на Украину, на текущем этапе украинско-российского противостояния это было бы неправильным шагом. Об этом заявил глава польского Бюро национальной безопасности (БНБ) Яцек Севера в эфире радиостанции Radio Zet.

"Нет. <...> На этом этапе я бы сказал, что это не было бы правильным решением", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста радиостанции. По его мнению, альянс должен придерживаться философии оборонительного союза. Кроме того, Севера полагает, что отправка военных на Украину негативно сказалась бы на имидже Польши в связи с тем, что "это могло бы быть воспринято как попытка договориться с РФ о разделе Украины".

Вместе с тем глава польского БНБ считает, что НАТО должна сосредоточиться на продолжении поставок вооружений Киеву и оказании давления на РФ.

25 ноября французская газета Le Monde сообщила, что европейские страны возобновили обсуждения возможной отправки войск или бойцов ЧВК на Украину. Это связано с возможным отказом США от поддержки Украины после вступления Дональда Трампа в должность президента США 20 января 2025 года. Отмечалось, что разговоры возобновились после визита во Францию британского премьер-министра Кира Стармера 11 ноября.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, тогда участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
ЧВК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 06:34
  • 2
Загадочный китайский «мини-авианосец» отправился в плавание
  • 29.11 05:15
  • 6036
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.11 14:46
  • 2
Индия планирует направить космическую станцию для изучения Марса
  • 28.11 13:12
  • 1
«Трудности с самого начала службы»: британский обозреватель рассуждает о необходимости консервации одного из авианосцев страны
  • 28.11 13:09
  • 1
Российские ученые разработали полимер для укрепления арктических дорог
  • 28.11 13:07
  • 1
В США раскрыли последствия удара «Орешника»
  • 28.11 05:18
  • 1
Медведев: Наша ракета изменит ход военной операции на Украине
  • 28.11 01:11
  • 1
В британском парламенте призвали Стармера прекратить эскалацию на Украине
  • 28.11 00:28
  • 0
Ответ на "Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk"
  • 27.11 23:58
  • 1
Китай испытал на орбите надувной модуль
  • 27.11 22:55
  • 1
Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk
  • 27.11 22:48
  • 5
Чемезов вновь предупредил о рисках остановки экспорта: кредиты при текущих ставках чреваты будущим банкротством
  • 27.11 22:44
  • 1
Уволенный Анашкин возглавил академию Фрунзе. О каких еще перестановках в МО стало известно
  • 27.11 21:34
  • 3
Медведев заявил, что новые вооружения на СВО изменили каноны войны
  • 27.11 21:33
  • 1
Семнадцать мгновений Ростеха