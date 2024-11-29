В Польше призвали НАТО не направлять своих военных на Украину

Альянс должен придерживаться философии оборонительного союза, отметил глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Страны НАТО, в том числе Польша, не должны направлять свои войска на Украину, на текущем этапе украинско-российского противостояния это было бы неправильным шагом. Об этом заявил глава польского Бюро национальной безопасности (БНБ) Яцек Севера в эфире радиостанции Radio Zet.

"Нет. <...> На этом этапе я бы сказал, что это не было бы правильным решением", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста радиостанции. По его мнению, альянс должен придерживаться философии оборонительного союза. Кроме того, Севера полагает, что отправка военных на Украину негативно сказалась бы на имидже Польши в связи с тем, что "это могло бы быть воспринято как попытка договориться с РФ о разделе Украины".

Вместе с тем глава польского БНБ считает, что НАТО должна сосредоточиться на продолжении поставок вооружений Киеву и оказании давления на РФ.

25 ноября французская газета Le Monde сообщила, что европейские страны возобновили обсуждения возможной отправки войск или бойцов ЧВК на Украину. Это связано с возможным отказом США от поддержки Украины после вступления Дональда Трампа в должность президента США 20 января 2025 года. Отмечалось, что разговоры возобновились после визита во Францию британского премьер-министра Кира Стармера 11 ноября.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, тогда участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.