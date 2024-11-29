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ТАСС

Пекин обеспокоен ядерными рисками, связанными с украинским конфликтом

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Мао Нин
Мао Нин.
Источник изображения: topwar.ru

Ядерная война не должна быть развязана, отметила официальный представитель МИД КНР Мао Нин

ПЕКИН, 28 ноября. /ТАСС/. Китай обеспокоен ядерными рисками, связанными с украинским конфликтом, вновь напоминает о недопустимости применения ядерного оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя информацию об обсуждении отдельными американскими и европейскими чиновниками возвращения Украине ядерного оружия.

"Китай глубоко обеспокоен ядерными рисками, вызванными украинским конфликтом, неоднократно заявлял, что ядерное оружие недопустимо применять, а ядерная война не должна быть развязана", - отметила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Дипломат также призвала все стороны "сохранять спокойствие и сдержанность, совместно способствовать разрядке ситуации посредством диалога и консультаций, нацеленных на снижение стратегических рисков".

21 ноября газета The New York Times сообщила, что некоторые чиновники из США и европейских стран предложили вернуть Украине ядерное оружие, от которого Киев отказался после распада СССР. Тем не менее, как отмечало издание, такой шаг сложно осуществить, а в случае его реализации он может повлечь за собой серьезные последствия. 

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