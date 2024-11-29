Нидерланды предостерегли союзников от поставки Киеву большого числа истребителей

Командующий ВС страны генерал Онно Эйхельсхейм призвал "соблюдать баланс" и сосредоточиться на тех возможностях, которые уже есть у Киева

НЬЮ-ЙОРК, 28 ноября. /ТАСС/. Союзники не должны поставлять Киеву "слишком большое" количество истребителей из-за нехватки кадров в украинских вооруженных силах, заявил командующий ВС Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм.

"Я думаю, нам стоит избегать предоставления Украине слишком большого количества [истребителей], поскольку им не хватает летчиков", - заявил он в беседе с американским порталом Breaking Defense, призвав "соблюдать баланс" и сосредоточиться на тех возможностях, которые есть у Киева сейчас. По оценкам Эйхельсхейма, в этой связи поставки шведских и французских истребителей Украине в данный момент "не имеют смысла".

На этом фоне портал напоминает, что на прошлой неделе министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм готов поставить на Украину истребители Gripen, однако против этого выступают союзники королевства. "Они посоветовали нам подождать с передачей Gripen до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в [применении истребителей] F-16", - заявил он. Как поясняет портал, поддерживающие Украину западные страны, включая Данию, Нидерланды и США, хотят убедиться, что украинские силы преуспели в использовании переданных ей ранее F-16, прежде чем поставлять Киеву более сложные системы вооружений.

В конце августа Генштаб Украины сообщал о потере одного F-16, не приводя деталей происшествия. По данным Воздушных сил ВСУ, истребитель потерпел крушение. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, регулярно критикующая руководство ВСУ, выступала с утверждением, что он был по ошибке сбит ракетой комплекса ЗРК Patriot. После этого был снят с должности командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), однако в Киеве утверждали, что его отставка не связана с потерей самолета.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что истребители F-16 не станут панацеей, якобы способной повлиять на ход боевых действий, и "будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами".