Yonhap: законодатели Южной Кореи выступили против поставок оружия Украине

Инициатором резолюции стала депутат Ли Он Чжу, отметило агентство

СЕУЛ, 28 ноября. /ТАСС/. Примерно 70 депутатов Национального собрания Республики Корея от оппозиционной Демократической партии "Тобуро" подписались под резолюцией с призывом к южнокорейскому правительству отказаться от вмешательства в конфликт на Украине, в том числе воздержаться от поставок оружия Киеву. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Инициатором резолюции стала депутат Ли Он Чжу. "Конституционная обязанность правительства и Национального собрания - защищать жизни сограждан и их собственность, обеспечивать их безопасность", - указала она. Ли Он Чжу предупредила, что передача вооружений может "поставить под угрозу граждан Республики Корея и разрушить экономику". В то же время в резолюции есть призыв продолжить оказывать гуманитарную помощь Украине. "Тобуро" контролирует большинство в парламенте, на последних парламентских выборах эта партия получила 175 мандатов из 300.

Во вторник и среду перед зданием администрации президента Южной Кореи в Сеуле состоялись пикеты против поставок оружия Украине. Согласно октябрьскому опросу Gallup Korea, лишь 13% южнокорейцев поддержали бы отправку оружия Киеву.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в статусе специального посланника Владимира Зеленского встретился с президентом Южной Кореи, главой оборонного ведомства и начальником управления национальной безопасности офиса южнокорейского лидера. Южнокорейские СМИ ожидали, что тот попросит Сеул о поставках оружия, но в сообщении властей по итогам переговоров об этом не упоминалось.