Буэнос-Айрес нацелился на закупку французских подлодок

Президент Аргентины Хавьер Милей обсудил со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном во время его визита в Буэнос-Айрес покупку трех дизель-электрических подводных лодок класса "Скорпен" и четырех сторожевых кораблей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Nacion, Милей и Макрон договорились придать импульс переговорам. Аргентина рассчитывает, что французская компания Naval Group до конца года сделает официальное предложение о продаже субмарин. Сумма сделки оценивается в 2 млрд долларов.

Подводная лодка класса "Скорпен" http://warfiles.ru/

Как пишет La Nacion, Аргентине для покупки потребуется внешний займ. Министр обороны страны Луис Петри подтвердил изданию факт переговоров.

"Мы только на начальном этапе переговоров, которые будут долгими", – сказал он. По слова Петри, контракт будет подписан не ранее второго полугодия 2025 года, а передача подлодок может произойти через пять лет.

Четыре сторожевых корабля Аргентина планирует приобрести у французской компании Kership, их передадут морской префектуре страны.

Напомним, что после гибели в ноябре 2017 года подлодки "Сан-Хуан" аргентинские ВМС остались без субмарин в боеготовности, поскольку ДЭПЛ "Санта-Круз" с 2014 года проходит модернизацию, а субмарина "Сальта" не может выходить в море и используется для подготовки подводников у причала. Кроме того, Буэнос-Айрес полагается на помощь дружественных стран – Перу и Бразилии, которые предоставляют возможности для тренировок аргентинских подводников.

Подводные лодки класса "Скорпен" в зависимости от модификации имеют длину от 66 до 82 метров. Надводное водоизмещение варьируется от 1700 до 2000 тонн. Численность экипажа – от 31 до 35 человек.

Эти дизель-электрические подлодки могут использовать воздухонезависимую энергетическую установку (ВНЭУ). Помимо применения 533-мм торпед, субмарины способны наносить удары противокорабельными ракетами SM-39 "Экзосет".

Ранее сообщалось, что помимо Naval Group на поставки субмарин Аргентине претендует немецкая ThyssenKrupp Marine Systems с проектом на базе подлодок "Тип-209".