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Эстония призывает НАТО к военному участию на Украине

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Боевая работа расчета 2С7М Малка ЦВО на Красноармейском направлении
Боевая работа расчета 2С7М Малка ЦВО на Красноармейском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Биятов

Do Rzeczy: Эстония предложила Британии и Польше направить военных на Украину

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предложил странам НАТО, включая Великобританию и Польшу, направить военных на Украину для содействия установлению мира между Киевом и Москвой. Эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию, пишет польское издание Do Rzeczy.

"Великобритания имеет шанс и полную ответственность взять на себя ведущую роль в укреплении безопасности Украины, а Польша уже активно участвует в этом процессе", — заявил Цахкна.

Министр отметил, что ключевые члены альянса, такие как Великобритания и Польша, должны быть готовы к активной поддержке Украины, что, по его мнению, укрепит мирный процесс. Он подчеркнул значимость Польши как одной из ведущих стран, уже оказывающих поддержку.

Британский генерал Роб Магован заверил, что армия готова действовать: "Если нас попросят вступить в бой сегодня вечером, мы будем готовы".

Однако министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что британская армия столкнулась с сокращением численности и не готова к полноценным боевым действиям, что вызывает сомнения в возможности эффективной помощи союзникам. Он подчеркнул разницу между готовностью к операциям и готовностью к бою.

В то время как политики и генералы обсуждают необходимость и возможности военной помощи Украине, общество задается вопросом о реальной готовности стран НАТО к участию в конфликте.

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