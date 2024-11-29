Борисов: характеристики ракеты "Союз-5" говорят о ее конкурентоспособности

Глава Роскосмоса отметил, что госкорпорация ожидает коммерческого успеха российско-казахстанского проекта "Байтерек"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Роскосмос ожидает от российско-казахстанского проекта "Байтерек" коммерческого успеха, так как перспективная ракета-носитель "Союз-5" по заложенным характеристикам конкурентоспособна относительно других изделий такого класса. Об этом заявил глава госкорпорации Юрий Борисов.

"["Байтерек"] позволит продолжить запуски с космодрома Байконур, дает ему, как говорится, новое дыхание, новую жизнь. И он коммерчески должен быть успешный, по нашему мнению, проект, потому что по своим характеристикам он вполне конкурентоспособен с аналогичными ракетами-носителями подобного класса", - заявил Борисов в эфире телеканала "Россия-1".

"Союз-5" - перспективная российская ракета-носитель среднего класса. Она разрабатывается для запусков автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты. В апреле правительство РФ утвердило проект соглашения с Казахстаном о начале летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" с ракетой-носителем "Союз-5" в 2025 году.