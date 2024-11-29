ВМС Франции приняли на вооружение головной корабль комплексного снабжения "Жак Шевалье"

ЦАМТО, 28 ноября. Начальник штаба ВМС Франции адмирал Николя Вожур объявил о вводе в боевой состав флота головного корабля комплексного снабжения BRF (Batiments Ravitailleurs de Force), (A725) "Жак Шевалье".

Корабль официально принят на вооружение 20 ноября, местом постоянной дислокации станет база в Тулоне. Переданный ВМС Франции в январе 2023 года "Жак Шевалье" уже принял участие в нескольких совместных учениях, которые позволили подтвердить заявленные характеристики и возможность применения корабля в составе национальных ВМС и совместно с флотами союзных государств.

Согласно планам, второй корабль серии, "Жак Стосскопф", будет передан ВМС Франции в 2026 году, третий и четвертый – в 2028 и 2033 году, соответственно.

Как сообщал ЦАМТО, 30 января 2019 года европейская Организация по сотрудничеству в области вооружений OCCAR (Organisation Conjointe de Cooperation en Matiere d'Armement) от имени Генеральной дирекции по вооружениям (DGA) Министерства ВС Франции заключила с консорциумом компаний Chantiers de l'Atlantique и Naval Group контракт на строительство 4 кораблей комплексного снабжения для ВМС Франции в рамках программы FLOTLOG (Flotte logistique). Стоимость соглашения составила 1,7 млрд. евро.

Новые двухкорпусные корабли заменят однокорпусные танкеры-заправщики ВМС Франции, принятые на вооружение в 1970-1980-х годах. Они будут применяться для снабжения в море кораблей флота (авианосцев, ДВКД, фрегатов) топливом, боеприпасами, запасными частями, пресной водой и продовольствием.

Французские корабли строятся на базе адаптированного проекта корабля обеспечения "Вулкано" компании Fincantieri, которые поступили на вооружение ВМС Италии.

Chantiers de l'Atlantique отвечает за постройку кормовых секций всех четырех кораблей, окончательную сборку, а также интеграцию бортовых систем на предприятии в Сен-Назере. Итальянская Fincantieri строит носовые секции судов в Кастелламмаре-ди-Стабия (Италия). Naval Group обеспечивает проектирование, разработку и интеграцию военных систем.

Резка стали для головного корабля серии на предприятии Chantiers de l’Atlantique началась в мае 2020 года. Fincantieri приступила к резке стали в июне 2020 года. Закладка киля корабля состоялась на верфи Chantiers de l'Atlantique в Сен-Назере 24 декабря 2021 года, спуск на воду – 29 апреля 2022 года.

К резке стали для строительства второго корабля, "Жак Стосскопф", Fincantieri приступила в феврале 2022 года. Корабль был спущен на воду на предприятии Chantiers de l’Atlantique в Сен-Назере 13 сентября 2024 года. Как ожидается, ходовые испытания "Жак Стосскопф" начнутся весной 2025 года.

Строительство третьего корабля серии, "Эмиль Бертен", началось на предприятии Chantiers de l’Atlantique в 2024 году. Его поставка запланирована на 2028 год.