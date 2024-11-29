ВМС Индии получат головной усовершенствованный фрегат проекта 11356 в декабре

Спуск на воду на индийском государственном судостроительном предприятии Goa Shipyard Limited (GSL) головного строящегося при российском содействии для ВМС Индии фрегата Triput российского проекта 11356 (тип Talwar) со строительным номером 1258. Гоа, 23.07.2024.

ЦАМТО, 28 ноября. Передача головного усовершенствованного фрегата проекта 11356 Индии и подъем на нем флага национальных ВМС состоится в Калининграде 9 декабря.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщили в судостроительной отрасли.

Справка ЦАМТО:

В течение последних нескольких на корабле, находящемся на территории ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", проходили обучение и подготовку более 200 индийских офицеров и матросов.

Этот фрегат в дальнейшем будет введен в эксплуатацию ВМС Индии как "Тушил" (INS Tushil).

Второй фрегат, "Тамал" (INS Tamal), будет передан в начале следующего года.

На вооружении ВМС Индии уже имеются шесть фрегатов проекта 11356. Еще четыре в настоящее время находятся в стадии строительства и испытаний (два в России и два в Индии).

В октябре 2016 года Индия и Россия подписали межправительственное соглашение, предусматривающее поставку ВМС Индии четырех фрегатов проекта 11356, включая два из числа строившихся АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде для ВМФ РФ, и два построенных в Индии компанией Goa Shipyard Limited (GSL) в Гоа.

В рамках реализации соглашения в октябре 2018 года МО Индии заключило с АО "Рособоронэкспорт" контракт стоимостью около 950 млн. долл. на достройку на ПСЗ "Янтарь" в Калининграде двух фрегатов проекта 11356 (строившиеся для ВМФ РФ "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин"). Корабли получат новые наименования "Тушил" и "Тамал".

Построенные АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" корабли предполагалось передать ВМС Индии в конце 2022 года, однако из-за пандемии COVID-19, проблем с оплатой и конфликта на Украине сроки поставки были сдвинуты вправо. К примеру, установленные на кораблях газотурбинные двигатели были закуплены у украинского предприятия "Зоря-Машпроект" Индией и затем поставлены на российскую верфь. Первый из этих фрегатов был повторно спущен на воду в Калининграде в октябре 2021 года и вышел на ходовые испытания в марте 2024 года.

Контракт на строительство двух усовершенствованных фрегатов класса "Трипут" был подписан Минобороны Индии с компанией Goa Shipyard Limited (GSL) 25 января 2019 года. Корабли предназначены для выполнения задач противокорабельной и противолодочной борьбы, а также обеспечения противовоздушной обороны. Головной фрегат был спущен на воду на предприятии в Гоа 23 июля 2024 года. Поставка кораблей ВМС Индии запланирована на июнь и декабрь 2026 года.

Длина спроектированного с учетом требования малозаметности корабля класса "Трипут" составит 124,8 м, ширина – 15,2 м, осадка – 4,5 м, водоизмещение – около 3600 т, расчетная максимальную скорость – 28 узлов. Корабли будут оснащены современным вооружением и средствами обнаружения, а также системами управления платформой.

Строящиеся на предприятии GSL корабли класса "Трипут" следуют за тремя кораблями класса "Тэг" и тремя класса "Тальвар", приобретенными для ВМС Индии в России. В соответствии с инициативой "Атманирбхар Бхарат" значительная часть оборудования, включая вооружение и средства обнаружения для новых кораблей, будет поставлена индийскими компаниями.