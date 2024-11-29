ВМС Индии получат головной усовершенствованный фрегат проекта 11356 в декабре

ЦАМТО, 28 ноября. Передача головного усовершенствованного фрегата проекта 11356 Индии и подъем на нем флага национальных ВМС состоится в Калининграде 9 декабря.
Об этом агентству "РИА Новости" сообщили в судостроительной отрасли.
Справка ЦАМТО:
В течение последних нескольких на корабле, находящемся на территории ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", проходили обучение и подготовку более 200 индийских офицеров и матросов.
Этот фрегат в дальнейшем будет введен в эксплуатацию ВМС Индии как "Тушил" (INS Tushil).
Второй фрегат, "Тамал" (INS Tamal), будет передан в начале следующего года.
На вооружении ВМС Индии уже имеются шесть фрегатов проекта 11356. Еще четыре в настоящее время находятся в стадии строительства и испытаний (два в России и два в Индии).
В октябре 2016 года Индия и Россия подписали межправительственное соглашение, предусматривающее поставку ВМС Индии четырех фрегатов проекта 11356, включая два из числа строившихся АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде для ВМФ РФ, и два построенных в Индии компанией Goa Shipyard Limited (GSL) в Гоа.
В рамках реализации соглашения в октябре 2018 года МО Индии заключило с АО "Рособоронэкспорт" контракт стоимостью около 950 млн. долл. на достройку на ПСЗ "Янтарь" в Калининграде двух фрегатов проекта 11356 (строившиеся для ВМФ РФ "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин"). Корабли получат новые наименования "Тушил" и "Тамал".
Построенные АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" корабли предполагалось передать ВМС Индии в конце 2022 года, однако из-за пандемии COVID-19, проблем с оплатой и конфликта на Украине сроки поставки были сдвинуты вправо. К примеру, установленные на кораблях газотурбинные двигатели были закуплены у украинского предприятия "Зоря-Машпроект" Индией и затем поставлены на российскую верфь. Первый из этих фрегатов был повторно спущен на воду в Калининграде в октябре 2021 года и вышел на ходовые испытания в марте 2024 года.
Контракт на строительство двух усовершенствованных фрегатов класса "Трипут" был подписан Минобороны Индии с компанией Goa Shipyard Limited (GSL) 25 января 2019 года. Корабли предназначены для выполнения задач противокорабельной и противолодочной борьбы, а также обеспечения противовоздушной обороны. Головной фрегат был спущен на воду на предприятии в Гоа 23 июля 2024 года. Поставка кораблей ВМС Индии запланирована на июнь и декабрь 2026 года.
Длина спроектированного с учетом требования малозаметности корабля класса "Трипут" составит 124,8 м, ширина – 15,2 м, осадка – 4,5 м, водоизмещение – около 3600 т, расчетная максимальную скорость – 28 узлов. Корабли будут оснащены современным вооружением и средствами обнаружения, а также системами управления платформой.
Строящиеся на предприятии GSL корабли класса "Трипут" следуют за тремя кораблями класса "Тэг" и тремя класса "Тальвар", приобретенными для ВМС Индии в России. В соответствии с инициативой "Атманирбхар Бхарат" значительная часть оборудования, включая вооружение и средства обнаружения для новых кораблей, будет поставлена индийскими компаниями.