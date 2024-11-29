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Военное обозрение

Трамп выбрал спецпосланником по Украине 80-летнего отставного генерала времен «Бури в пустыне»

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Источник изображения: topwar.ru

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжает собирать команду будущей администрации, которая должна начать свою работу с 20 января следующего года.

Как стало известно, Трамп выбрал и своего специального посланника по урегулированию на Украине. Им станет генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог.

Трамп отметил, что генерал Келлог «был с ним с самого начала», напоминая, что он тесно работал с ним в свой первый президентский срок. Тогда Келлог занимал должность советника по национальной безопасности.

Вместе мы обеспечим мир через силу и сделаем Америку и весь мир снова безопасными

— написал Трамп в соцсети Truth Social .

В свою очередь, Келлог ранее заявлял, что «Дональд Трамп выделяется как личность, обладающая непоколебимой решимостью, глубоким видением будущего Америки и смелостью занимать позицию там, где другие слабеют».

Генерал постарше Трампа – ему 80 лет. Он был участником войны во Вьетнаме 1960-70-х годов и войны в Персидском заливе 1990-91 годов (операция «Буря в пустыне»). Келлог в общей сложности прослужил в американской армии 36 лет.

Высказывания Келлога относительно ситуации вокруг Украины в основном повторяют слова Трампа.

Ошибки руководства (США), которые определили наше участие в этой войне, не могут продолжаться

— как-то отметил генерал в феврале 2023 года.

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Вьетнам
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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