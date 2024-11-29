Засыпают шрапнелью после подрыва в воздухе: показана работа американских беспилотников Phoenix Ghost

Источник изображения: topwar.ru

Американская компания AEVEX Aerospace, разработавшая семейство дронов-камикадзе Phoenix Ghost, решила поделиться подробностями о ранее строго засекреченных беспилотниках, которые уже успели поучаствовать в украинском конфликте.

Имеются свидетельства того, что все три дрона (Dagger, Dominator и Disruptor) используются на Украине

- говорится в издании The War Zone.

Источник изображения: topwar.ru

Dagger

Благодаря видеоролику, который был показан разработчиком, выявилась одна особенность – БПЛА могут быть сконфигурированы таким образом, чтобы атаковать цели осколочно-фугасными боеприпасами, подрываясь в воздухе и засыпая противника шрапнелью сверху. Данный способ поражения эффективен при работе по неприятелю, который находится в окопах, за укрытиями и на открытой местности.

Источник изображения: topwar.ru

Dominator

Это воздействие подобно разрыву артиллерийских снарядов в воздухе

- отмечается в издании.

Преимуществом такого подрыва является нанесение урона на большей площади. При этом разработчик, выполняя заказ «клиента», снаряжал дроны только осколочно-фугасными боеприпасами, хотя их можно оснащать и другими, например, бронебойными.

Источник изображения: topwar.ru

Disruptor

До сих пор неясно, как именно беспилотники Phoenix Ghost определяют, где и когда осуществлять подрыв боеголовки, могут ли они поражать движущиеся цели или выполнять атаки в других режимах

- пишет автор.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается на сайте компании, «дроны автоматически обнаруживают, идентифицируют, определяют местоположение, передают [информацию] и наносят удары по угрозам с беспрецедентной точностью и скоростью» и способны «ориентироваться, принимать решения и выполнять миссии без прямого вмешательства [человека]».