Засыпают шрапнелью после подрыва в воздухе: показана работа американских беспилотников Phoenix Ghost

Источник изображения: topwar.ru
Американская компания AEVEX Aerospace, разработавшая семейство дронов-камикадзе Phoenix Ghost, решила поделиться подробностями о ранее строго засекреченных беспилотниках, которые уже успели поучаствовать в украинском конфликте.
- говорится в издании The War Zone.
Источник изображения: topwar.ru
Dagger
Благодаря видеоролику, который был показан разработчиком, выявилась одна особенность – БПЛА могут быть сконфигурированы таким образом, чтобы атаковать цели осколочно-фугасными боеприпасами, подрываясь в воздухе и засыпая противника шрапнелью сверху. Данный способ поражения эффективен при работе по неприятелю, который находится в окопах, за укрытиями и на открытой местности.
Источник изображения: topwar.ru
Dominator
- отмечается в издании.
Преимуществом такого подрыва является нанесение урона на большей площади. При этом разработчик, выполняя заказ «клиента», снаряжал дроны только осколочно-фугасными боеприпасами, хотя их можно оснащать и другими, например, бронебойными.
Источник изображения: topwar.ru
Disruptor
- пишет автор.
Источник изображения: topwar.ru
Как указывается на сайте компании, «дроны автоматически обнаруживают, идентифицируют, определяют местоположение, передают [информацию] и наносят удары по угрозам с беспрецедентной точностью и скоростью» и способны «ориентироваться, принимать решения и выполнять миссии без прямого вмешательства [человека]».