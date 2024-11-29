Войти
ЦАМТО

Главному управлению вооружения ВС РФ исполняется 95 лет

234
0
0
Генерал-полковник Анатолий Гуляев.
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 28 ноября. Главному управлению вооружения ВС РФ исполняется 95 лет. Датой начала отсчета истории Главного управления вооружения и аппарата начальника вооружений Вооруженных Сил считается 28 ноября 1929 года.

Как говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, с 1929 года строительство Рабоче-крестьянской Красной армии проводилось по пятилетним планам, на начальника вооружений возлагалась ответственность за разработку системы вооружения армии и флота, перспективных материальных и финансовых планов оснащения войск образцами как на мирное, так и на военное время.

В период Великой Отечественной войны появилась необходимость дополнительной централизации всей системы госуправления, задачи обеспечения и оснащения фронта решались непосредственно Государственным Комитетом Обороны и Ставкой Верховного Главнокомандования через Генштаб и Управление устройства тыла, вооружения и снабжения.

В послевоенный период был осуществлен переход к комплексным долгосрочным программам вооружения на десять лет, включавшим разработку, поставку и обеспечение эксплуатации в войсках вооружения и техники.

В дальнейшем, пройдя существенные реорганизации, Главное управление вооружения ВС РФ с 1 декабря 2015 г. сформировано в настоящей структуре и наделено соответствующими функциями по организации и координации деятельности органов военного управления. Оснащение Вооруженных Сил РФ современными образцами вооружения и техники, а также разработка перспективных образцов являются основными задачами, реализуемыми в целях обеспечения государственной безопасности страны. Эти задачи трансформированы в проект госпрограммы вооружения, основные приоритеты которой составляют обеспечение Вооруженных Сил РФ современными образцами вооружения и высокоточными средствами поражения, беспилотными разведывательными и ударными летательными аппаратами, роботизированными, лазерными и гиперзвуковыми системами.

"Начавшаяся в феврале 2022 г. специальная военная операция внесла свои коррективы в плановый период госпрограммы вооружения, существенно изменились порядок и содержание работ по формированию, корректировке и реализации ГОЗ. Высокая динамика изменения способов ведения боевых действий потребовала новых, неординарных подходов к решению возникающих задач. Комплекс принятых мер позволил кратно увеличить оснащение группировок войск наиболее востребованными образцами вооружения и техники", – отметил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-полковник Анатолий Гуляев.

"В условиях специальной военной операции Главным управлением вооружения организовано более тесное взаимодействие с Аппаратом Правительства Российской Федерации, Минфином России, коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и Минпромторгом России по контролю за ходом выполнения государственного оборонного заказа и принятию оперативных мер, позволяющих обеспечить гарантированное выполнение задач по поставкам и ремонту образцов вооружения и техники с учетом возрастающих потребностей Минобороны России", – подчеркнул А.Гуляев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Проекты
ГЗЛА
Гособоронзаказ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 06:34
  • 2
Загадочный китайский «мини-авианосец» отправился в плавание
  • 29.11 05:15
  • 6036
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 28.11 14:46
  • 2
Индия планирует направить космическую станцию для изучения Марса
  • 28.11 13:12
  • 1
«Трудности с самого начала службы»: британский обозреватель рассуждает о необходимости консервации одного из авианосцев страны
  • 28.11 13:09
  • 1
Российские ученые разработали полимер для укрепления арктических дорог
  • 28.11 13:07
  • 1
В США раскрыли последствия удара «Орешника»
  • 28.11 05:18
  • 1
Медведев: Наша ракета изменит ход военной операции на Украине
  • 28.11 01:11
  • 1
В британском парламенте призвали Стармера прекратить эскалацию на Украине
  • 28.11 00:28
  • 0
Ответ на "Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk"
  • 27.11 23:58
  • 1
Китай испытал на орбите надувной модуль
  • 27.11 22:55
  • 1
Парламентская ассамблея НАТО призвала членов альянса предоставить Киеву ракеты средней дальности, включая Tomahawk
  • 27.11 22:48
  • 5
Чемезов вновь предупредил о рисках остановки экспорта: кредиты при текущих ставках чреваты будущим банкротством
  • 27.11 22:44
  • 1
Уволенный Анашкин возглавил академию Фрунзе. О каких еще перестановках в МО стало известно
  • 27.11 21:34
  • 3
Медведев заявил, что новые вооружения на СВО изменили каноны войны
  • 27.11 21:33
  • 1
Семнадцать мгновений Ростеха