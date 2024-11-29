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ЦАМТО

Михаил Ковальчук: создать "Орешник" позволили уникальные термостойкие материалы

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Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук выступает на открытии выставки "Эффект Курчатова – Александрова"
Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук выступает на открытии выставки "Эффект Курчатова – Александрова".
Источник изображения: © АГН "Москва" / Сергей Киселев

ЦАМТО, 28 ноября. Имеющиеся у России материалы, выдерживающие сверхвысокие температуры, позволили создать комплекс "Орешник" и позволят создать другие виды гиперзвукового оружия.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"Орешник" продемонстрировали на днях. Почему мы это сделали, почему мы всех обогнали? <...> Мы за короткий срок создали гиперзвуковое оружие. А это материалы, которые работали раньше при 1500 градусах, потом при 1800, а эти – при 2000, и мы это сделали, а другие – нет", – заявил М.Ковальчук "Известиям" на полях IV Конгресса молодых ученых, проходящего на федеральной территории "Сириус".

По его словам, следующим шагом должны стать материалы, выдерживающие температуры 2500-3000 град. С.

"Другие материалы, выдерживающие большие температуры, позволят создать еще более продвинутое оружие. Следующим шагом должны стать материалы, выдерживающие 2500-3000 град.", – сказал М.Ковальчук.

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Страны
Россия
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Курчатовский институт
Проекты
ГЗЛА
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