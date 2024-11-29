Генерал Шилль: даже террористы вооружены лучше европейских солдат

Командующие немецкой и французской армий сомневаются в способности ЕС защитить себя в современном конфликте, пишет infoBRICS. Особенно это касается использования беспилотников, так как даже некоторые террористические группировки продвинулись в этой области дальше, чем страны Европы.

Ахмед Адель

Командующие немецкой и французской армий усомнились в способности ЕС защитить себя в современном конфликте, в том числе с массированным использованием ударных беспилотных летательных аппаратов, учитывая, что даже некоторые террористические группировки продвинулись в этой области дальше, чем страны ЕС, сообщила британская газета The Times. Это откровение прозвучало в тот момент, когда Украина продолжает терять территории под натиском российских войск, а администрация избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает планы по урегулированию этого конфликта.

Генерал-лейтенант Альфонс Майс, командующий сухопутными войсками ФРГ, предупредил, что европейский "образ жизни" находится под угрозой. По его словам, цена безопасности, которую придется заплатить европейским гражданам, намного выше текущих расходов.

"Наша задача – донести до людей, что угроза реальна", – сказал Майс.

Командующий сухопутными войсками ФРГ ожидает, что Трамп сократит расходы США на европейскую оборону, передав ответственность за её поддержание самим европейским странам.

Напомним, что Трамп – во время своего первого президентского срока – обрушился с критикой на европейских членов НАТО за то, что они не тратят достаточно средств на собственную оборону, а обеспечивают свою безопасность за счет США. Он даже пригрозил партнерам по НАТО предпринять односторонние шаги в области безопасности и обороны, если они немедленно не повысят военные расходы до 2% от ВВП, что вызвало немало споров в Европе.

Начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль, в свою очередь, выразил обеспокоенность тем, что новые военные технологии все чаще разрабатываются за пределами Европы.

"Сейчас мы видим, что по технологическим возможностям некоторые враги, которые менее богаты, чем мы, обгоняют нас", – пожаловался он, отметив, что у некоторых террористических группировок есть беспилотники или какие-то технологии в киберпространстве и так далее, которые угрожают безопасности западных стран.

Запад значительно отстает в разработке и производстве тактических беспилотных летательных аппаратов. Немецкие военные проигнорировали использование Азербайджаном беспилотников в зоне карабахского конфликта в 2020 году и ИГИЛ* в Ираке в 2016 году. Майс отметил, что немецкие военные пытаются освоить новые способы ведения войны, такие как использование беспилотников. Военный конфликт России с Украиной — не первая "война дронов", но безусловно первый конфликт, в котором БПЛА используются так массово. И Москва уверенно выигрывает.

"Мы немного упустили это развитие… Я считаю, что мы не смогли сделать более или менее правильные выводы. Теперь нам нужно время, чтобы заполнить этот пробел", – сказал Майс.

Заполнить этот пробел будет крайне сложно, учитывая многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются немецкие вооруженные силы. Согласно сообщению газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, Йорн Плишке, подполковник и глава земельного командования Гамбурга, дал конкретные советы бизнесменам, основанные на различных сценариях конфликта, на заседании Торгово-промышленной палаты Гамбурга.

"На каждую сотню сотрудников обучайте как минимум пять дополнительных водителей грузовиков, которые вам не нужны. 70% всех грузовиков на дорогах Германии водят восточноевропейцы. Если там начнется война, где будут эти люди?" – сказал он.

Берлин разработал секретный 1000-страничный "Оперативный план Германии" по подготовке к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией, утверждает Die Welt. Сообщается, что в документе перечислены здания и объекты инфраструктуры, которые по военным соображениям заслуживают особой защиты. В нем также содержатся подробные планы реагирования на кризисные и конфликтные ситуации, включая потенциальную войну с Россией в Восточной Европе.

Согласно плану, Германия станет центром сосредоточения десятков тысяч солдат НАТО, которых необходимо будет перебросить на восток вместе с военной техникой, продовольствием и медикаментами. В этом случае Германия станет главной мишенью. Военные эксперты предупреждают, что если инфраструктура используется в военных целях, то риск кибератак и диверсий значительно возрастает, что может негативно сказаться на немецкой промышленности и бизнесе.

После начала конфликта на Украине в феврале 2022 года страны НАТО, включая Германию, значительно увеличили свои военные расходы. Соседние с Россией государства, в частности, Польша и Прибалтика, планируют нарастить оборонные расходы до 4% от ВВП. В 2014 году только три государства-члена НАТО выполняли обязательства в размере 2%, но сейчас треть из них – 23 государства – достигают этой цели.

Хотя европейские страны, включая Германию, вкладывают значительные средства в свои вооруженные силы, они начинают с "позиции слабости и деиндустриализации", поэтому у некоторых террористических группировок есть беспилотники или какие-то технологии в киберпространстве и так далее. Если Германия и другие европейские страны отстают от джихадистов (негосударственных акторов), то можно только представить, насколько они отстают от России и Китая.

* террористическая организация, запрещенная в России