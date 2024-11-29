Ударить «Томагавками» с наземной платформы: Украина и Филиппины добиваются от США передачи в их пользование ракетной системы Typhon

Источник изображения: topwar.ru

СССР и США, руководствуясь Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года, уничтожили все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности. В 2019 году Вашингтон в одностороннем порядке разорвал это соглашение.

Сбросив с себя ограничения, которые накладывал этот договор, Пентагон приступил к интеграции крылатых ракет «Томагавк» корабельного базирования с наземными платформами. В 2023 году США приняли на вооружение ракетный комплекс Typhon, который имеет формальное обозначение «стратегическая система стрельбы средней дальности» (SMRF). Он позволяет вести огонь ракетами Tomahawk и SM-6, а в перспективе и другими средствами поражения.

Батарея Typhon состоит из 4 размещенных на тягачах контейнерных установках Mk 70 Mod 1, каждая из которых снаряжена 4 корабельными ВПУ Mark 41. Таким образом, одна батарея может нанести залповый удар 16 ракетами корабельного базирования, заменяя по суммарной мощи фрегат. При этом дальность поражения целей составит до 2500 км, если будет использована версия Tomahawk Block II TLAM-N.

По одной батареи Typhon должно быть придано каждой многодоменной оперативной группе армии США (MDTF), которые фактически представляют собой стратегический резерв ТВД. Всего планируется создать 5 MDTF: три уже формируются – 1-я на авиабазе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон на западе США (создается с 2018 году), 2-я в немецком Висбадене (с 2021 года), 3-я на Гавайях (с 2022 года), а еще две на подходе – 4-я в Форт-Карсоне, штат Колорадо, и 5-я в Форт-Либерти, Северная Каролина.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно официальным сообщениям, США на данный момент сформировали 2 батареи Typhon, причем обе были приданы 1-й MDTF. Первое оперативное развертывание Typhon за рубежом состоялось в апреле 2024 года, когда ВТС C-17 перебросили ракетную батарею на остров Лусон, Филиппины. Отсюда Typhon контролирует весь пролив Лусон и, как заявляют в армии США, достает до побережья КНР и баз НОАК в Южно-Китайском море.

После этого на фоне обострения отношений между Филиппинами и КНР из-за территориального спора Манила начала заявлять о намерении добиваться продажи Typhon в целях укрепления береговой и морской обороны. В этом случае речь идет лишь о нагнетании обстановки, еще не перешедшей в состояние вооруженного конфликта.

Однако в случае с киевским режимом, который выпрашивает передачи Tomahawk у США, подразумевается переход на совершенно новый уровень в военном противостоянии с Россией. Эти «просьбы» являются лишь театральной постановкой и за ними стоит недовольство Вашингтона успехами ВС РФ на фронте, которые заставляют американские власти вводить в игру последние «козыри».

На данный момент из конвенциональных средств поражения Киеву не были переданы лишь ракета класса «воздух-поверхность» AGM-158B JASSM-ER с дальностью полета до 1000 км и Tomahawk с радиусом действия до 2500 км. После них останется только ядерное оружие.