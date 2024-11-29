Немецкие моряки завершили испытания нового беспилотного подводного аппарата Blue Whale

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В Германии завершились тестовые испытания нового автономного подводного аппарата (AUV) Blue Whale. Практические испытания новинки заняли около двух недель. Новая беспилотная подлодка была разработана подразделением ELTA Systems компании Israel Aerospace Systems.

Экспериментальные испытания OPEX стартовали в начале ноября недалеко от Эккернфёрде на балтийском побережье Германии. Основной целью их стало удовлетворение потребностей как немецких ВМС, так и Технического центра бундесвера по кораблям и морскому вооружению (WTD 71).

Немецкие моряки запустили данный проект в качестве инициативы, чтобы проложить путь к своему плану «Marine 2035 and Beyond». OPEX — это «инструментарий» немецкого флота для продвижения инноваций и быстрого и всестороннего тестирования новых подходов и технологий в максимально реалистичных условиях.

Длина тестируемого аппарата AUV Blue Whale составляет 10,9 м, диаметр — 1,12 м, а вес — 5,5 тонн. Подводный беспилотник предназначен для скрытного сбора разведданных (в том числе над поверхностью моря), обнаружения подводных лодок и других подводных целей, сбора данных акустической разведки, поиска и обнаружения морских мин на морском дне. Таким образом, AUV может выполнять большую часть операций подводной лодки с экипажем в течение нескольких недель с минимальными затратами и бременем на обслуживание, не подвергая риску личный состав.

10 мая 2023 года на конференции и выставке технологий подводной обороны (UDT) в Ростоке, Германия, израильская Israel Aerospace Systems и немецкая компания Atlas Elektronik запустили совместную разработку на основе AUV Blue Whale. Базой её стала платформа Active Towed Array Sonar (ACTAS) компании Atlas Elektronik, которая предназначена для работы на глубинах, традиционно используемых подводными лодками, чтобы избежать обнаружения.

После завершения испытаний ВМС Германии руководитель Israel Aerospace Systems Боаз Леви заявил:

Мы сталкиваемся с новой эрой, в которой беспилотные подводные лодки изменят ситуационную картину и оперативные возможности, подобно изменениям, которые внесли беспилотные летательные аппараты в прошлом. Автономная подводная лодка может выполнять значительную часть задач пилотируемой подводной лодки без необходимости присутствия операторов на борту - в течение нескольких недель.